Melenas XL: la primavera se rinde al largo infinito

viernes 20 de febrero de 2026 , 08:00h

Con raya lateral y ondas liquidas, capas largas, tonos cálidos, caoba y teca… las melenas largas y extralargas triunfarán esta primavera dejando atrás la raya en medio y apostando también por las ondas vibe boho, bouncy y flequillos desfilados y bardot muy largos. Cortes como el waterfall vienen perfecto para lucir melenón con un extra de movimiento. También, las melenas XL y XXL con acabado glossy a la par que pulidas, serán otra de las tendencias a destacar de marzo a primeros de junio.

Paul Tudor, director del salón de peluquería David Künzle Fuencarral, analiza las melenas XL y XXL que veremos esta primavera: “Más que destacar por densidad y volumen, las melenas largas o muy largas que vienen en apenas semanas juegan más con el movimiento, por lo que se recomienda texturizar también las puntas. Las ondas en cascada ayudarán a ello y serán además tendencia, ideales para lucir por ejemplo en un corte mariposa”.

Tudor aconseja mostrar nuestra melena natural pero muy cuidada: “Evitemos cepillar de raíz a puntas para no dañar las fibras capilares y siempre que se pueda, usar mascarillas de coco o jojoba e hidratación intensiva para tratarla, además de no abusar de herramientas de calor y cortar las puntas frecuentemente. Si en algún momento se enreda, siempre usar peines de púa ancha”.

Los flequillos desfilados son la opción perfecta para una melena XL y XXL, que se pueden mezclar con capas suaves en busca de más movimiento. Los birkin y bardot seguirán esta primavera, así como los baby bangs ejerciendo un fuerte contraste que ayudará a enmarcar más el rostro. Entre los accesorios más cool para una melena extralarga, desde pañuelos de seda a grandes lazos y pasadores heirloom. En cuánto a coloración, cobrizos cálidos, rubios butter y castaños teca: “Los tonos suaves es lo que mejor les va, los avellana de unas mechas woodlight, rubios perla o cerezas glossy no tan fuertes como los vistos en otoño e invierno”.

Sobre los diferentes recogidos de nuestra melena XL/XXL, Tudor apunta al estilo bridal, vintage e italian boom, que nos acercan también a la temporada de bodas.