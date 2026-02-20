2026 convierte a Las Palmas de Gran Canaria en la capital musical del sur de Europa

viernes 20 de febrero de 2026 , 09:00h

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para un año récord en música y festivales. Grandes artistas internacionales, conciertos al aire libre, ópera, jazz y música latina prometen llenar de ritmo y cultura cada rincón de la capital grancanaria.

El calendario musical de 2026 está diseñado para todos los públicos, desde amantes de la música clásica hasta fans del pop, el rock y las músicas urbanas”, destaca la organización de eventos de la ciudad.

Marc Anthony y Carnaval: febrero al ritmo latino

El Carnaval de Las Palmas arrancará con una cita imperdible: Marc Anthony actuará el 27 de febrero en el Parque de Santa Catalina, epicentro de las fiestas. La ciudad aprovecha su clima suave para programar conciertos al aire libre durante todo el año, una propuesta que combina tradición y entretenimiento para residentes y turistas.

Marzo: jazz y grandes voces clásicas

La primavera comenzará con música de altura:

4 y 5 de marzo: el Latvian Radio Choir y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria interpretarán “La Pasión según San Juan” de Bach en el Auditorio Alfredo Kraus.

13 de marzo: la carismática Andrea Motis actuará junto a la Perinké Band en el ciclo Rincón del Jazz.

19 de marzo: Miguel Ríos repasará su último disco y sus grandes éxitos.

Abril: del barroco al pop más innovador

El International Bach Festival traerá a la ciudad músicos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam, centrando su programa en obras de Bach y contemporáneos.

En paralelo, del 8 al 12 de abril, el Monopol Music Festival sorprenderá con artistas como Alizzz y Samantha Hudson, acercando a la capital grancanaria lo más actual de la música urbana.

Verano de grandes festivales

Las Palmas vivirá un verano de estrellas y festivales internacionales:

Granca Live Fest (2-4 julio): Alejandro Sanz, Dani Fernández, Viva Suecia, Ptazeta, Lola Indigo, Danny Ocean, Carlos Rivera, Aitana y Dani Martín.

9 de julio: concierto de Sting en el Gran Canaria Arena.

Canarias Jazz & Más (21 julio): Jacob Collier, ganador de siete premios Grammy, junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Canarias People Fest (1-2 agosto): Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini y God Save the Queen.

LPA BMusic Festival (10-13 septiembre): música alternativa en el Parque Litoral El Rincón con bandas como Def Con Dos y solistas como Maika Makovski.

Otoño: WOMEX y jazz de altura

El otoño trae grandes eventos internacionales:

16-18 octubre: Festival Sonora, en la plaza de Santa Ana, con M Clan y nuevos talentos.

22-26 octubre: WOMEX, la feria profesional de música más importante del mundo, con 60 conciertos en cinco escenarios.

Entre octubre y diciembre, el ciclo Jazz Otoño reunirá a figuras nacionales e internacionales.

8 de noviembre: concierto de Víctor Manuel en el Auditorio Alfredo Kraus.

7 de diciembre: Raphael actuará en el Gran Canaria Arena durante el Puente de la Constitución.

2027 arranca con música clásica

El Festival de Música de Canarias abrirá 2027 en enero y febrero, con grandes orquestas y solistas que completan la agenda internacional de la ciudad.

Las Palmas de Gran Canaria se confirma como un destino musical permanente y diverso, capaz de atraer a todos los públicos con una oferta que combina tradición, innovación y artistas de talla mundial.