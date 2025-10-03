TETI, un perfume que une la maestría de Lorenzo Villoresi junto a hijo

viernes 03 de octubre de 2025 , 08:24h

Una fragancia floral-afrutada que celebra la unión de dos miradas creativas únicas pero familiares.

Tras más de 8 años sin lanzar una fragancia, la Maison Lorenzo Villoresi presenta TETI, un perfume que une la maestría artesanal del fundador junto con la visión innovadora de su hijo, Alessandro Villoresi.

Esta creación familiar reúne experiencia y un toque de frescura, logrando una composición floral-afrutada que es una alabanza a la joie de vivre. "Me inspiré en Teti" dice Lorenzo Villoresi, “una doncella de eterna juventud y libertad. Es la ninfa más hermosa, la deidad de las aguas y la belleza. Alegre y desenfadada, baila rodeada de flores y frutos de todos los colores".

Por su parte, Alessandro Villoresi recuerda cómo trabajó junto a su padre para adaptar ciertos ingredientes sin perder ese “efecto chispeante” original. “Aprendí que a veces progresar no significa añadir, sino quitar lo superfluo, dejando que cada elemento cumpla un propósito”, comenta.

La fragancia ofrece notas frescas y chispeantes de bayas y mandarina, un corazón floral de magnolia, lirio de los valles y flores blancas, y una base envolvente de durazno, jazmín, mimosa y azahar. "Quisiera que quienes lleven Teti sientan alegría de vivir, frescura, juventud y libertad" añade Lorenzo Villoresi.

Teti es más que un perfume: es versátil y rinde homenaje a la creatividad, la pasión y la dedicación de la Maison Villoresi, una invitación a disfrutar de la belleza en cualquier estación del año.