Airbnb lanza “Reserva ahora y paga después” para dar más flexibilidad a los viajeros

viernes 20 de febrero de 2026 , 09:15h

Airbnb ha anunciado hoy una forma más flexible de reservar alojamientos para los viajeros españoles. Gracias a la opción «Reserva ahora y paga después» los viajeros de España podrán reservar estancias sin pagar nada en el momento de la reserva, siempre que se reúnan determinados requisitos.

Esto supone un gran avance en el compromiso de Airbnb para ofrecer más opciones flexibles a los huéspedes, lo que también podría traducirse en más reservas para los anfitriones. El reciente lanzamiento de la opción «Reserva ahora y paga después» en Estados Unidos el pasado verano contribuyó a que el número de noches y plazas reservadas en el cuarto trimestre de 2025 aumentara con respecto al tercer trimestre del mismo año.

Esta opción está disponible en todo el mundo para los anuncios que reúnan ciertos requisitos y tengan una política de cancelación moderada o flexible. Con ella, los viajeros no tendrán que pagar el importe completo hasta poco antes de que finalice el periodo de cancelación gratuita del anuncio. Las políticas de cancelación que seleccionen los anfitriones no cambiarán y, como los viajeros siempre deberán pagar antes de que finalice el periodo de cancelación gratuita, los anfitriones tendrán tiempo de recibir otra reserva, aunque un viajero anule la suya.

Esta función llega en un momento en el que los datos revelan que los viajeros de hoy en día buscan más flexibilidad a la hora de reservar un alojamiento, especialmente si se trata de un viaje en grupo en el que hay que gestionar el dinero con amigos o familiares.

Con la opción «Reserva ahora y paga después», los viajeros pueden reservar sin pagar nada en el momento, lo que resulta ideal para los viajes en grupo o para quienes planifican los viajes cuidando mucho el presupuesto. De hecho, una encuesta global realizada por Airbnb y Focaldata revela la importancia de la flexibilidad en los pagos:

El 67 % de los encuestados afirmaron que contar con opciones de pago flexibles es importante a la hora de reservar unas vacaciones.

El 65 % afirmaron que utilizan opciones de pago flexible y el 11 % aseguraron que siempre eligen esta opción cuando está disponible.

El 37 % aseguraron que alguna vez han pospuesto una reserva o se han quedado sin el alojamiento que les gustaba porque habían tardado demasiado en coordinarse con sus acompañantes para pagar el viaje.

Entre las predicciones de viaje para 2026 de Airbnb destaca un auge del turismo rural, impulsado por acontecimientos únicos como el eclipse que atravesará la España rural el próximo 12 de agosto de 2026, así como el creciente interés por el turismo de eventos, que se consolida como una de las principales tendencias de este año. De hecho, el 65 % de las fechas y destinos más buscados para 2026 coinciden con grandes eventos mundiales como los Juegos Olímpicos de Invierno o la Copa Mundial de la FIFA, lo que refleja un aumento en el deseo de viajar motivado por este tipo de celebraciones. Con esta nueva forma de pago, los viajeros podrán reservar un alojamiento que cumpla los requisitos y pagar más adelante, lo que los ayudará a reservar con antelación alojamientos que sean oportunidades únicas y a planificar sus viajes con tiempo.

La opción «Reserva ahora y paga después» se suma a otras alternativas de pago flexible que ofrece Airbnb para que viajar sea más asequible, como «Paga una parte ahora y otra más tarde», que permite abonar una parte en el momento de la reserva y el resto cuando se acerca la fecha de llegada, o «Paga a plazos con Klarna».

«Reserva ahora y paga después» está disponible para viajeros españoles que reserven alojamientos elegibles en todo el mundo con una política de cancelación flexible o moderada.