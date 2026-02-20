Brindos y Château de Léognan presentan una experiencia conjunta única

viernes 20 de febrero de 2026 , 10:00h

Dos hoteles singulares del suroeste francés unen su savoir-faire para dar forma a una experiencia inédita que invita a viajar entre dos universos complementarios. Brindos, Lac & Château y Château Léognan presentan una estancia concebida como un recorrido sensorial entre patrimonio, naturaleza y arte de vivir, donde cada etapa revela una forma distinta de entender la hospitalidad.

La experiencia comienza en el Château Léognan, en el corazón de sus dominios vitivinícolas. Rodeados de viñedos y naturaleza, los huéspedes descubren el espíritu del lugar a través de una inmersión en su domaine, marcada por el ritmo del terroir y la tradición vinícola de la región. La estancia incluye una degustación de vinos que permite explorar la identidad y el carácter de sus producciones en un entorno donde historia y paisaje dialogan de forma natural.

El viaje continúa en Brindos, Lac & Château, donde el ambiente cambia para dar paso a una experiencia más sensorial y contemporánea, frente a la serenidad del lago. La segunda noche se acompaña de una actividad a elegir entre un taller de mixología –una invitación a descubrir el arte del cóctel desde una perspectiva creativa– o un momento dulce en la chocolatería del hotel, un espacio pensado para disfrutar sin prisas de una pausa gourmet con vistas al agua.

Dos lugares, dos atmósferas, una sola experiencia concebida como una escapada fuera de lo común, donde el huésped transita entre el universo del vino y el del bienestar, entre la autenticidad del viñedo y la calma envolvente del lago.

Brindos, Lac & Château

Este castillo con lago privado y cabañas flotantes, rodeado de vegetación y silencio, constituye todo un refugio de ensueño en el País Vasco francés. El bienestar ocupa un lugar central en Brindos, ya que cuenta con un spa concebido como un auténtico remanso de paz, que combina agua, plantas y minerales en tratamientos diseñados para reconectar cuerpo y mente.

Su restaurante, con vistas privilegiadas al lago, ofrece una cocina refinada que fusiona tradición vasca y creatividad contemporánea, con menús de autor que evolucionan según la temporada y ponen en valor el producto local.

Château Léognan

El Château Léognan, enclavado en el corazón de los viñedos bordeleses, ofrece una experiencia donde patrimonio, naturaleza y enoturismo se funden en perfecta armonía. Rodeado de un entorno natural privilegiado, este dominio histórico combina el encanto de la arquitectura clásica con un enfoque contemporáneo del arte de vivir, invitando a una estancia marcada por la calma y la conexión con el territorio.

El bienestar ocupa igualmente un lugar esencial, con espacios concebidos para la relajación en plena naturaleza, mientras que su restaurante Le Manège rinde homenaje al terroir de Burdeos a través de una cocina refinada y de temporada que pone en valor el producto local y la identidad gastronómica de la región.