EE. UU. 2026: claves de un año histórico marcado por el centenario

lunes 23 de marzo de 2026 , 10:45h

Brand USA, la organización oficial de promoción turística de Estados Unidos, ha publicado su actualización de acciones de primavera de 2026, detallando un año de transformación sin precedentes. A medida que el país se acerca a su 250.º aniversario, la temporada 2026 vendrá definida por una "triple corona" de eventos globales: la Copa Mundial de la FIFA 2026, las celebraciones de America250 y el Centenario de la Ruta 66.

Conectividad transatlántica estratégica

Un pilar fundamental de la estrategia para 2026 es la expansión de las rutas aéreas internacionales directas para facilitar un viaje fluido desde Europa:

Novedades en la Península Ibérica: United Airlines lanzará un nuevo servicio directo desde Bilbao, España, al Aeropuerto Internacional Newark Liberty a finales de año. Además, Delta Airlines añadirá nuevos vuelos directos desde Barcelona a Seattle.

Nuevas puertas de enlace europeas: American Airlines estrenará un servicio sin escalas desde Milán a Miami, y desde Zúrich y Atenas a Dallas-Fort Worth.

Conectividad británica e irlandesa: Aer Lingus ofrecerá nuevos vuelos directos desde Dublín a Raleigh-Durham (abril) y Pittsburgh (mayo). British Airways también lanzará su primera ruta directa desde Londres a San Luis en 22 años.

Grandes hitos nacionales

El año 2026 marca una confluencia de celebraciones históricas que activarán cada rincón del país:

Copa Mundial de la FIFA 2026: Los partidos se llevarán a cabo en 11 ciudades anfitrionas de EE. UU., incluidas Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Miami y Dallas. Instituciones culturales como el Whitney Museum of American Art organizarán los "Viernes Noche Gratuitos" con temática del Mundial durante el torneo.

America250 y Sail250: El 250.º aniversario de la nación arranca con Sail250, una celebración marítima que llevará grandes veleros a Nueva Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York/Nueva Jersey y Boston entre mayo y julio de 2026.

Centenario de la Ruta 66: La "Mother Road" celebra su centenario el 11 de noviembre de 2026. Entre lo más destacado se incluyen las instalaciones artísticas de "Route 66 Remixed" en Albuquerque y los desfiles del centenario en Pasadena y Santa Mónica.

Lo más destacado por regiones y nuevas aperturas

El Oeste: Naturaleza e Innovación

Acceso a los Parques Nacionales: En una actualización clave para 2026, los parques de Yosemite, Arches, Mount Rainier y Glacier ya no requerirán reservas de entrada programada.

Infraestructuras: La emblemática Highway 1 de California, cerca de Big Sur, ha reabierto por completo como ruta de paso tras tres años de cierres.

Cultura en Los Ángeles: El Lucas Museum of Narrative Art tiene prevista su apertura para el 22 de septiembre de 2026, junto con las nuevas galerías David Geffen en el LACMA en abril.

El Sur: Música y Patrimonio

Tennessee: El hotel SongTeller de Dolly Parton debutará en Nashville en junio de 2026, albergando el museo "Life of Many Colors".

Texas: El Universal Kids Resort en Frisco abrirá como el primer parque temático de su clase diseñado para familias con niños pequeños.

Kentucky: La nueva Ruta del Patrimonio Afroamericano de Kentucky y "The Dot Experience" en Louisville (un museo innovador para personas con discapacidad visual) debutarán en 2026.

El Noreste y Medio Oeste: Hitos Cívicos

Chicago: La apertura del Obama Presidential Center está programada para el verano de 2026 en el barrio de Hyde Park.

Nueva York: El New Museum presentará en marzo una expansión de más de 5.500 metros cuadrados, duplicando su espacio de galerías.

Filadelfia: El National Constitution Center ha finalizado su primera gran renovación desde 2003, exhibiendo una copia impresa original de la Constitución de los EE.UU.

La "Última Frontera" y más allá

2026 será también un año histórico para la exploración de Alaska. The Ritz-Carlton Yacht Collection estrenará sus primeros viajes por la región, y Virgin Voyages lanzará su nuevo barco, Brilliant Lady, en la zona.

“Para los viajeros internacionales que buscan disfrutar de lo último y lo más actual, el momento de empezar a planificar un viaje a los EE. UU. es ahora”, afirmó Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA.