La quinta edición de la Guía Michelin Estonia desvela siete nuevos restaurantes galardonados

Michelin ha presentado la quinta edición de su Guía Michelin de Estonia, recomendando 43 restaurantes en total en el país a orillas del Báltico. Entre ellos se incluyen un establecimiento galardonado con dos estrellas Michelin; uno con una estrella Michelin; nueve restaurantes Bib Gourmand y tres propuestas sostenibles distinguidas con una Estrella Verde, además de cuatro reconocimientos especiales otorgados a profesionales destacados.

Gwendal Poullennec, director internacional de las Guías Michelin, ha declarado: “Estamos encantados de dar la bienvenida a siete nuevos restaurantes a la Guía Michelin de Estonia 2026, dos de los cuales se incorporan directamente con nuestro galardón Bib Gourmand en reconocimiento a su cocina de gran calidad y excelente relación calidad-precio”.

Dos restaurantes mantienen sus estrellas

Con influencias internacionales y una presentación singular en todos sus bocados, 180° by Matthias Diether se enorgullece de ser el único restaurante estonio galardonado con dos estrellas. De elegante diseño y vistas panorámicas —de ahí su nombre—, el establecimiento ofrece elaboraciones sofisticadas, entre las que destacan la anguila con gelatina de cereza ácida y parfait de hígado; o la mousse de guisantes verdes con pulpo, parfait de kimchi y salsa de yuzu y citronela. Tras visitar el restaurante, lo más indicado es dar un paseo por el barrio de Noblessner, el distrito portuario de Tallin en el que se ubica.

También con vistas al mar Báltico, aunque desde el barrio de Pirita, NOA Chef's Hall conserva su estrella Michelin bajo la dirección de su chef y propietario Tõnis Siigur. Se reconoce su cocina creativa y marcada por el fuego abierto, intensa en sabores y elaborada con gran atención al detalle. En esta edición, su sumiller Aleksei Pogrebnoi también ha recibido un premio especial por sus excelentes maridajes.

Experiencias elevadas (aunque asequibles) en los nueve Bib Gourmand estonios

Estonia suma tres nuevos restaurantes Bib Gourmand, una distinción otorgada a los establecimientos con una relación excelente entre su precio y la calidad de los platos. Este año, los inspectores han reconocido el buen hacer de FUME, un llamativo espacio con cocina abierta y una gran parrilla como eje central, y Vesta, una propuesta de atmósfera cercana y animada. Por su parte, Fotografiska, que ya colgaba en su puerta una Estrella Verde, consigue el nuevo reconocimiento gracias a sus originales menús basados en materia prima orgánica. Este restaurante ocupa la planta superior de la galería fotográfica del mismo nombre, ofreciendo también cócteles y vistas espectaculares al casco antiguo de Tallin.

Adicionalmente, mantienen su distinción Tuljak, un local de estilo retro con toques bálticos en su oferta culinaria; NOA, un restaurante de ambiente algo más relajado que comparte edificio con el reconocido NOA Chef's Hall; o Lore Bistroo, con influencias de tradiciones gastronómicas internacionales. La lista se completa con Mantel ja Korsten, que toma inspiración de la costa mediterránea; UMA (“'Unorthodox Modern Asian”) un establecimiento con platos de inspiración asiática; y Fellin, la única cafetería-bistró Bib Gourmand ubicada fuera de la capital.

Cinco nuevos restaurantes entran en la selección principal

Además de los dos Bib Gourmand, el listado acoge en 2026 otros cinco proyectos que destacan por la calidad de sus propuestas, con la tradición estonia como protagonista, aunque siempre transformada con nuevas técnicas e influencias. Entre las nuevas incorporaciones se cuentan Cafe Tempo, cafetería de día, y bistró mediterráneo de noche; Põhjala Tap Room, situado dentro de una fábrica de cerveza artesanal; Riva; Sadu; y Restoran O2, con una cocina que mezcla sabores estonios con toques asiáticos.

Un compromiso renovado con la sostenibilidad

Los tres restaurantes de Estrella Verde de Estonia no se quedan atrás a nivel de calidad en sus propuestas, con el plus añadido de una filosofía respetuosa con el medio ambiente. En la edición 2026 de la Guía Michelin Estonia se vuelve a reconocer a Kolm Sõsarat, regentado por tres hermanas que preservan sus recetas familiares y emplean ingredientes cultivados en su huerto, criados en su granja o recolectados en el bosque. También mantienen su distinción Hiis, que se inspira en la cocina circular, o el ya mencionado Fotografiska.