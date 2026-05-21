Brand USA lanza nuevas iniciativas para reforzar la confianza del viajero internacional

jueves 21 de mayo de 2026 , 09:45h

Estados Unidos quiere despejar dudas y volver a conquistar al viajero internacional. Con ese objetivo, Brand USA ha presentado una ambiciosa ampliación de su plataforma global “America the Beautiful”, incorporando dos nuevas iniciativas destinadas a reforzar la confianza en el destino y reactivar la demanda turística internacional: “Get Facts. Get Going.” y “American Originals”.

El anuncio se realizó esta semana durante las ferias internacionales IPW, organizadas por U.S. Travel Association en Fort Lauderdale (Florida), e IMEX Frankfurt, en Alemania, en un momento clave para el país, que se prepara para albergar algunos de los grandes acontecimientos internacionales de los próximos años, entre ellos la Copa Mundial de la FIFA, las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos y el centenario de la histórica Ruta 66.

Al frente de esta nueva ofensiva promocional se sitúa Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de Brand USA, quien ha insistido en la necesidad de combatir la desinformación y reforzar el atractivo del país como destino turístico internacional.

“Tenemos una gran oportunidad para fortalecer la confianza de los viajeros e inspirar nuevas visitas”, señaló Dixon. “Mientras American Originals pone el foco en las personas y lugares que han dado forma a la cultura estadounidense que el mundo admira, Get Facts. Get Going. nace como una fuente fiable y centralizada para desmontar percepciones erróneas sobre viajar a Estados Unidos”.

Una estrategia para inspirar, convencer y facilitar el viaje

Desde su lanzamiento internacional el pasado octubre, “America the Beautiful” se ha consolidado como la gran plataforma global de promoción turística de Brand USA. Según datos de la organización, más de siete de cada diez viajeros encuestados aseguran que la campaña ha incrementado positivamente su interés por visitar Estados Unidos.

Ahora, la estrategia evoluciona hacia un enfoque más completo. Mientras “America the Beautiful” continúa inspirando al viajero, “American Originals” buscará despertar el deseo de descubrir la esencia cultural del país a través de relatos experienciales, y “Get Facts. Get Going.” actuará como una herramienta práctica para resolver dudas relacionadas con la entrada al territorio estadounidense.

“Get Facts. Get Going.”: viajar con más confianza

La nueva plataforma nace para responder a la creciente confusión detectada entre viajeros internacionales sobre visados, controles fronterizos, tasas y requisitos de entrada a Estados Unidos.

Bajo el lema “Travel with Confidence to the USA”, la iniciativa reunirá información oficial y actualizada en tiempo real sobre procedimientos aduaneros, programas de viajeros confiables y aspectos prácticos relacionados con el viaje.

Toda la información estará centralizada en el portal oficial de turismo de Estados Unidos, Visit The USA, y se difundirá a través de campañas internacionales, sistemas globales de distribución turística (GDS), el programa formativo USA Discovery Program y acciones dirigidas a agentes de viajes y medios especializados.

Además, Brand USA reforzará su colaboración con la U.S. Customs and Border Protection (CBP) para impulsar herramientas como Global Entry y Mobile Passport Control, destinadas a agilizar y simplificar los procesos de entrada al país.

“Las mejoras tecnológicas están haciendo que entrar en Estados Unidos sea hoy más fácil y fluido que nunca”, destacó Dixon. “Queremos que esa realidad llegue claramente a los viajeros internacionales”.

“American Originals”: la autenticidad como inspiración

La segunda gran iniciativa apuesta por el poder del storytelling y las experiencias auténticamente estadounidenses. Bajo el nombre “American Originals”, Brand USA desarrollará una serie de contenidos editoriales centrados en personajes, destinos y tradiciones que han marcado la cultura popular y el imaginario internacional.

La propuesta abordará tendencias en auge como el turismo cinematográfico, los viajes gastronómicos y el entretenimiento en vivo mediante reportajes y narrativas inspiracionales.

Los primeros contenidos estarán dedicados a destinos emblemáticos como Monument Valley, Memphis, Texas y Nueva York, poniendo el foco en la autenticidad emocional y cultural de cada lugar.

Estados Unidos busca recuperar impulso turístico

Con esta nueva estrategia, Brand USA refuerza su apuesta por recuperar el dinamismo del turismo internacional y volver a posicionar a Estados Unidos como uno de los destinos más aspiracionales del mundo.

La iniciativa coincide además con la cuenta atrás hacia el 250 aniversario del país, una celebración que servirá como hilo conductor para seguir impulsando experiencias “auténticamente americanas” durante los próximos años.