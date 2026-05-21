Costa Cruceros apuesta por el Mediterráneo y los fiordos para el verano 2026

El verano de 2026 llega marcado por un deseo de viajar que sigue más vivo que nunca, aunque acompañado de una nueva manera de entender las vacaciones. Hoy, los viajeros buscan experiencias cómodas, flexibles y fáciles de organizar, donde la tranquilidad empiece mucho antes de embarcar.

En este escenario, Costa Cruceros refuerza su posición como una de las opciones más atractivas para quienes desean descubrir varios destinos en un solo viaje, sin la incomodidad de continuos traslados, cambios de hotel o complejos itinerarios.

Desde los grandes clásicos del Mediterráneo hasta la espectacular naturaleza del norte de Europa, la naviera apuesta por unas vacaciones diseñadas para disfrutar desde el primer momento, con salidas desde puertos de fácil acceso y la posibilidad de modificar los planes gracias a la fórmula “Cambio Gratis”.

Viajar con más tranquilidad y flexibilidad

En un momento en el que la flexibilidad se ha convertido en un valor esencial a la hora de reservar unas vacaciones, Costa ofrece la posibilidad de cambiar la fecha o el destino de los cruceros por el Mediterráneo reservados antes del 3 de junio de 2026, hasta 30 días antes de la salida y sin costes adicionales, según las condiciones aplicables.

Una propuesta pensada para quienes desean organizar sus vacaciones con antelación sin renunciar a la tranquilidad de poder adaptarlas si cambian las circunstancias.

“Hoy el verdadero lujo es poder planificar con serenidad”, explica Francesco Muglia, Director Comercial y Vicepresidente de Costa Cruceros. “Los viajeros quieren soluciones claras, cómodas y flexibles. Costa responde a esa necesidad con salidas accesibles, vacaciones organizadas de principio a fin y la seguridad de disfrutar sin imprevistos”.

Sea & Land Wonder: una experiencia que une mar y tierra

Uno de los grandes diferenciales de Costa para el verano de 2026 será su plataforma Sea & Land Wonder, un concepto que transforma el crucero en una experiencia inmersiva que conecta lo que sucede a bordo, en el mar y en tierra.

La propuesta combina las llamadas Sea Destinations —lugares icónicos contemplados desde el mar y convertidos en experiencias sensoriales— con los Land Destinations, rutas y excursiones diseñadas para descubrir el alma de cada destino.

Amaneceres frente a acantilados, puestas de sol en alta mar, conciertos al aire libre, noches bajo cielos estrellados o momentos de meditación durante la navegación forman parte de una experiencia pensada para convertir el viaje en algo más que una sucesión de escalas.

El Mediterráneo vuelve a conquistar el verano

En 2026, el Mediterráneo recupera todo su protagonismo como el destino perfecto para quienes buscan cultura, paisajes y comodidad.

Mediterráneo occidental: entre ciudades históricas y paisajes inolvidables

A bordo del Costa Smeralda, Costa Toscana y Costa Pacifica, los itinerarios recorren Italia, Francia y España combinando grandes ciudades mediterráneas con experiencias únicas en el mar.

La navegación se convierte en parte esencial del viaje con amaneceres frente a los acantilados del Parque Nacional de las Calanques, noches estrelladas en el mar Balear y puestas de sol frente a los Faraglioni de Capri, Ibiza o la bahía de Palma.

En tierra, ciudades como Barcelona, Palermo, Nápoles, Cagliari o Roma permiten descubrir la esencia más auténtica del Mediterráneo entre historia, gastronomía y cultura.

Mediterráneo oriental: el encanto de las islas griegas y el Adriático

Los itinerarios del Costa Fascinosa, Costa Deliziosa y Costa Fortuna navegan entre las islas griegas, el Adriático y algunos de los puertos más emblemáticos del Mediterráneo oriental.

El viaje incluye escenarios únicos como la entrada en la laguna de Venecia al atardecer, las puestas de sol frente a Santorini o las noches en la bahía de Mykonos, además de escalas en Corfú, Cefalonia, Dubrovnik, Split, Atenas, Malta y Sicilia oriental, con el Etna dominando el horizonte.

Fiordos noruegos: el verano más inesperado

Para quienes prefieren temperaturas suaves y paisajes dominados por la naturaleza, el norte de Europa se presenta como una alternativa cada vez más deseada.

A bordo del Costa Diadema y del Costa Favolosa, los fiordos noruegos ofrecen una experiencia donde el silencio, la luz y los paisajes se convierten en protagonistas.

La navegación por el fiordo de Geiranger, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, permite contemplar las célebres cascadas de “Las Siete Hermanas”, mientras que el mar de Noruega invita a disfrutar de momentos de calma inspirados en la filosofía escandinava del Friluftsliv, basada en la conexión con la naturaleza y la vida al aire libre.

Los itinerarios incluyen escalas en ciudades como Bergen y Stavanger, travesías entre fiordos esculpidos por el hielo y, en algunos recorridos, incluso la llegada hasta las islas Lofoten y el Cabo Norte, donde el sol de medianoche convierte el verano en una experiencia verdaderamente única.

Vacaciones pensadas para disfrutar desde el primer día

Con propuestas que combinan flexibilidad, comodidad y experiencias inmersivas, Costa Cruceros apuesta en 2026 por una forma de viajar donde lo importante no es solo el destino, sino también cómo se vive el trayecto.

Porque el nuevo lujo del verano ya no consiste únicamente en llegar lejos, sino en hacerlo con tiempo, calma y la libertad de cambiar de planes cuando sea necesario.