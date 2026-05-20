Los festivales del vino que llenan de sabor y color la festividad de Shavuot

Shavuot, la festividad de la cosecha y de las primeras frutas, celebra desde tiempos bíblicos la abundancia de la tierra: espigas doradas, frutas frescas y mesas rebosantes de productos lácteos y dulces tradicionales. Pero en los últimos años, otro protagonista se ha abierto paso con fuerza en esta celebración: el vino israelí.

Con la llegada de la primavera y el auge de la viticultura local, Israel ha convertido Shavuot en una auténtica ruta enológica que recorre el país de norte a sur. Entre viñedos, bodegas boutique y paisajes espectaculares, los festivales del vino se han transformado en una nueva tradición que combina gastronomía, cultura y naturaleza.

Es también la época perfecta para descubrir los vinos blancos, rosados y tintos ligeros que mejor acompañan las comidas festivas. Las bodegas abren sus puertas para ofrecer degustaciones, encuentros con enólogos, talleres y experiencias que unen la tradición agrícola milenaria con la sofisticación culinaria contemporánea.

Altos del Golán: vinos volcánicos entre cerezas y cultura

Los Altos del Golán son una de las regiones vinícolas más prestigiosas de Israel. Sus suelos volcánicos y el clima extremo de montaña aportan a los vinos un carácter mineral y elegante reconocido internacionalmente.

Con motivo de Shavuot, el Festival de Cerezas, Vino y Cultura de Eretz HaGolan, que se celebra del 20 de mayo al 30 de junio de 2026, ofrece una programación repleta de propuestas culturales, gastronómicas y deportivas. Los visitantes pueden participar en la recolección de cerezas, recorrer viñedos, asistir a talleres especializados y disfrutar de la hospitalidad de las bodegas locales en un entorno natural incomparable.

Galilea: paisajes, tradición y experiencias gastronómicas

La Galilea destaca por la diversidad de sus suelos —basalto volcánico, caliza y granito— y por un clima mediterráneo con fuertes contrastes térmicos entre el día y la noche, condiciones que aportan complejidad y personalidad a sus vinos.

Por cuarto año consecutivo, el festival “Ba Li Galilea” regresa del 20 al 23 de mayo con varios días dedicados a la gastronomía, el vino y la cultura local. El programa incluye rutas por el sendero Beit HaKerem, recolección de plantas silvestres, talleres culinarios, mercados agrícolas tradicionales y encuentros culturales que reflejan la riqueza y diversidad de la región.

Valle de Jezreel: vino y música en el corazón del valle

El Valle de Jezreel, integrado en la región vinícola de la Llanura Costera, cuenta con fértiles suelos aluviales y un clima mediterráneo ideal para el cultivo de variedades autóctonas y vinos de gran personalidad.

El Festival del Vino del Valle de Jezreel reunió este año, los días 13 y 14 de mayo, a amantes del vino y la música en el histórico recinto del Tren del Valle, en Kfar Yehoshua. Durante dos jornadas, 18 bodegas presentaron sus mejores etiquetas en un ambiente festivo acompañado de conciertos en vivo y propuestas gastronómicas locales.

Neguev: vinos del desierto bajo las estrellas

En el sur del país, la región vinícola del Neguev sorprende por sus condiciones extremas: gran altitud, escasa humedad y fuertes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Este singular entorno da lugar a vinos intensos y de gran carácter.

La ruta del vino del Neguev reúne decenas de bodegas y viñedos que han logrado hacer florecer el desierto. Como parte de las celebraciones de Shavuot, el Festival del Vino del Neguev volverá los días 10 y 11 de junio a Arsuf Kadim, con degustaciones, gastronomía y un ambiente único que conecta el paisaje desértico con la cultura del vino israelí.

Matte Yehuda: la elegancia vinícola de las montañas de Judea

La región vinícola de Matte Yehuda, situada en las montañas de Judea alrededor de Jerusalén, es una de las más reconocidas del país. Sus viñedos, situados a altitudes de hasta 1.000 metros, crecen sobre suelos de Terra Rossa y piedra caliza, en un clima mediterráneo de días cálidos y noches frescas que favorece vinos complejos y equilibrados.

El 28.º Festival del Vino de Judea abrirá sus puertas el próximo 4 de junio en Yad La-Shiryon, Latrun. La cita reunirá a bodegas de toda la región en una noche dedicada a las catas de vino, la música en directo y la gastronomía local.

Una nueva tradición para brindar en Shavuot

De los viñedos volcánicos del Golán a los paisajes desérticos del Neguev, Israel vive durante Shavuot una auténtica celebración del vino y la tierra. Los festivales enológicos se han convertido en una forma diferente de descubrir el país, sus tradiciones agrícolas y la calidad de una industria vinícola que no deja de ganar reconocimiento internacional.

Porque en Shavuot, entre quesos, frutas y dulces, cada copa cuenta también la historia de una tierra fértil, diversa y profundamente ligada a su cultura milenaria.