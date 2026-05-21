El Festival de Mérida en la 72ª Asamblea Anual de la Asociación Europea de Festivales en Budva

jueves 21 de mayo de 2026 , 08:15h

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha participado en la 72ª Asamblea Anual de la Asociación Europea de Festivales, EFA, celebrada en Budva, Montenegro, en el marco del Arts Festivals Summit 2026.

El Festival de Mérida, que forma parte de la European Festivals Association desde el año 2016, ha estado presente en este encuentro internacional que reúne a festivales, instituciones culturales, gestores y agentes del sector artístico de distintos países europeos.

En esta edición, el Festival ha acompañado además al Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando la colaboración entre ambas instituciones y el compromiso compartido con la proyección cultural de Extremadura en el ámbito internacional.

Durante el encuentro, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Cáceres han presentado su candidatura conjunta para ser sede de la Cumbre Anual de la Asociación Europea de Festivales en 2031, coincidiendo con la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura.

La participación del Festival en esta asamblea supone una nueva oportunidad para fortalecer vínculos con otros festivales europeos, compartir experiencias de gestión cultural y seguir posicionando a Mérida y Extremadura como territorios de referencia en la creación, el patrimonio y las artes escénicas.

En las imágenes, representantes del ámbito cultural extremeño durante el encuentro en Budva, entre ellos, Pedro Blanco, Gerente del Festival de Mérida, Jorge Suárez, concejal de Cultura de Cáceres; Carlos Rodrigo, jefe de prensa de Cáceres; y Jesús Bravo, del Clúster de Turismo de Extremadura.