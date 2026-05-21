SATA Azores Airlines conecta Terceira y Madeira y refuerza la conectividad atlántica

jueves 21 de mayo de 2026 , 09:30h

SATA Azores Airlines continúa consolidando su apuesta por la conectividad interinsular en el Atlántico con la operativa directa entre la isla Terceira, en el archipiélago de las Azores, y Funchal, capital de Madeira. Esta ruta facilita los desplazamientos entre ambos destinos portugueses y amplía las posibilidades de viaje tanto para residentes como para turistas internacionales que desean descubrir dos de los archipiélagos más atractivos del Atlántico.

La conexión directa entre Terceira y Madeira supone un importante impulso para la movilidad regional, eliminando escalas y reduciendo tiempos de viaje entre ambos territorios. Además, permite diversificar el acceso a las Azores, incorporando Terceira como segunda puerta de entrada al archipiélago junto a Ponta Delgada, principal hub aéreo azoriano.

Refuerzo de frecuencias en temporada alta

Con motivo del incremento de la demanda turística durante la temporada estival, la aerolínea ha reforzado su programación alcanzando dos vuelos semanales directos entre Terceira y Funchal. Este aumento de frecuencias ofrece una mayor flexibilidad para organizar escapadas y circuitos combinados entre Azores y Madeira, dos destinos cada vez más demandados por viajeros interesados en naturaleza, senderismo, turismo activo y experiencias sostenibles.

La mejora operativa también favorece la conectividad para pasajeros en tránsito desde otros mercados europeos y norteamericanos, permitiendo conexiones más ágiles hacia las diferentes islas azorianas y hacia Madeira.

Una conexión estratégica entre dos archipiélagos portugueses

Con esta operativa, las conexiones semanales totales entre Azores y Madeira ascienden a 12 vuelos, reforzando el papel de SATA Azores Airlines como compañía clave en la cohesión territorial y el desarrollo turístico de ambas regiones autónomas portuguesas.

La ruta entre Terceira y Funchal no solo mejora la accesibilidad, sino que también impulsa el intercambio económico, cultural y turístico entre ambos archipiélagos, considerados referentes del turismo de naturaleza en Europa gracias a sus paisajes volcánicos, costas escarpadas, biodiversidad y clima templado durante todo el año.

Además, la incorporación de Terceira como punto estratégico de entrada a las Azores abre nuevas oportunidades para diseñar itinerarios multidestino, permitiendo a los viajeros combinar en un mismo viaje la riqueza patrimonial de Angra do Heroísmo —declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO— con los exuberantes paisajes de Madeira.