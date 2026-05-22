Rita's Mirador en Riyadh Air Metropolitano

viernes 22 de mayo de 2026 , 08:00h

Autocine Madrid ha presentado Rita’s Mirador, su nuevo espacio de ocio y eventos ubicado en el Riyadh Air Metropolitano.

Este nuevo proyecto nace como un espacio versátil que combina música en directo, gastronomía y entretenimiento experiencial con vistas al skyline de Madrid.

El miércoles 20 de mayo se inauguró oficialmente Rita's Mirador, el nuevo espacio de ocio y eventos situado en la parte exterior del Riyadh Air Metropolitano.

El proyecto está impulsado por el grupo de ocio y eventos Rita’s, vinculado a Rita's Madrid, y nace como una gran terraza-mirador orientada tanto a eventos corporativos como a experiencias previas y posteriores a partidos y conciertos del estadio.

Algunas de las claves del nuevo espacio son:

Tiene capacidad aproximada para 1.000 personas.

Está pensado como recinto “open air”, con vistas al skyline de Madrid.

Contará con sesiones de tardeo, música en directo, DJs, brunchs y fiestas temáticas.

En días de fútbol y conciertos funcionará como zona de previa y encuentro social.

Ubicado entre las puertas 16 y 19 del estadio, justo frente a las letras del Atleti, Rita’s Mirador nace como un espacio al aire libre con vistas privilegiadas de la ciudad.

La apertura llega además en un momento importante para el estadio, que este 2026 tiene programados grandes eventos musicales como los conciertos de Bad Bunny o El Último de la Fila en el Metropolitano.

INSTALACIONES & CONCEPTO

Imagina un lugar donde la buena música, la gastronomía moderna y la energía vibrante se dan la mano para crear momentos inolvidables. Rita’s Mirador no es solo un punto de encuentro: es tu nuevo destino favorito para vivir el tardeo, el atardecer y el plan perfecto antes y después de cada gran evento.

Inspirado en el mítico autobús londinense, este proyecto fusiona un restaurante móvil con una terraza al aire libre equipada para disfrutar en grupo. Aquí cada visita es un plan diferente. Un lugar donde suceden cosas todo el tiempo.

El concepto se completa con live music y DJs, creando un ambiente animado, moderno y vibrante.

Rita’s Mirador no es solo un lugar para comer, sino un punto de encuentro social y cultural, donde gastronomía, ocio y música se fusionan en una experiencia inolvidable frente al Estadio Metropolitano.

Gracias a su ubicación privilegiada frente al estadio, Rita’s Mirador se posiciona como el meeting point antes y después de los grandes eventos que se celebran en el recinto.

Antes de partidos y conciertos, el espacio se convierte en el lugar ideal para reunirse, tomar algo y empezar la experiencia del evento en un ambiente vibrante.