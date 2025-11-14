Jalisco nuevo destino de GRAND Azulmarino

viernes 14 de noviembre de 2025 , 10:00h

Este mes llega a Jalisco con una energía vibrante: festivales, espectáculos internacionales y celebraciones que llenan cada rincón del estado de música, color y arte.

Es el momento perfecto para cerrar el año explorando experiencias únicas, desde eventos internacionales hasta encuentros gastronómicos y culturales que muestran lo mejor del estado más mexicano.

Y en Madrid se celebró, concretamente de la mano de GRAND Azulmarino, un evento en el que se presentó Jalisco como nuevo destino de GRAND Azulmarino que tuvo lugar en Kitchen Club Orense | Escuela de cocina Madrid…

Y allí estuvo INOUT VIAJES…

Fue una experiencia gastronómica única en colaboración con Jalisco es México, para descubrir la esencia de uno de los destinos más vibrantes del país azteca.

Durante la velada, un chef mexicano nos guio por la elaboración de algunas de las recetas más emblemáticas del estado y una cata de sus mejores tequilas, en un ambiente que buscó trasladarnos al México más auténtico.

Hay que tener en cuenta que…

los últimos meses del año en Jalisco son los favoritos de todo aquel que llega a explorar el estado.

Así que explora y planea tu siguiente escapada con esta cartelera:

encontrarás maratones, ferias, exposiciones y actividades que confirman por qué Jalisco es México.

Durante noviembre disfruta de los festivales y eventos que celebran el Día de Muertos, así como planes para toda la familia: conciertos, eventos gastronómicos y celebraciones únicas en su tipo, ideales para aprovechar el último puente del año.

IMPERDIBLES EN EL INTERIOR DEL ESTADO:

Destacamos aquellos eventos que suceden en la segunda quincena de noviembre:

• Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 2025)

La feria literaria más importante del mundo hispano reúne a escritores, editoriales y lectores de todos los continentes. Una cita imperdible para descubrir las nuevas voces de la literatura, asistir a presentaciones exclusivas y sumergirse en el ambiente cultural que convierte a Guadalajara en la capital de las letras.

• Festival de la Catrina

En distintos municipios de Jalisco, la figura icónica de la Catrina toma las calles con desfiles, exposiciones y concursos de disfraces. Es una celebración colorida que combina tradición, arte y música en honor al Día de Muertos, reflejando el espíritu alegre con que México celebra la vida.

• Feria Estatal de la Guayaba, el Chilte y el Café

En el corazón agrícola del estado, esta feria rinde homenaje a tres de los productos más representativos de la región. Degustaciones, música en vivo y talleres gastronómicos hacen de esta cita una experiencia sensorial ideal para quienes buscan sabores auténticos y el encanto rural jalisciense.

• MuyGuud Feria Internacional de Arte Contemporáneo

Guadalajara se consolida como epicentro del arte actual con esta feria que reúne a galerías, artistas emergentes y coleccionistas internacionales. Instalaciones, performances y obras de vanguardia convierten la ciudad en un espacio dinámico donde el arte dialoga con la identidad mexicana contemporánea.

• Feria Nacional del Tequila

Celebrada en el Pueblo Mágico de Tequila, esta fiesta rinde tributo al destilado más emblemático de México. Entre catas, recorridos por destilerías y conciertos, los visitantes pueden vivir la experiencia completa del agave, desde el campo hasta la copa.

• The Gathering Yelapa

En la costa de Yelapa, este encuentro espiritual y musical combina naturaleza, bienestar y comunidad. Talleres de yoga, música en vivo y gastronomía orgánica se fusionan en un ambiente bohemio frente al mar, ideal para cerrar el año en conexión con uno mismo y con la esencia natural de Jalisco.

Desde la intensidad cultural de Guadalajara hasta la serenidad del Pacífico, Jalisco vibra en cada experiencia. Tierra de tequila, mariachi, arte y hospitalidad, el estado invita a vivir su esencia con los cinco sentidos.

Porque si hay un lugar donde México se siente más vivo que nunca… ese lugar es Jalisco.