El Rey entrega el Premio Joan Margarit de Poesía a Margaret Atwood

viernes 22 de mayo de 2026 , 08:15h

El Rey Felipe VI ha entregado el III Premio Internacional Joan Margarit de Poesía a la escritora canadiense Margaret Atwood, en un acto en el que también ha participado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y que ha tenido lugar en la Victoria University de Toronto (Canadá).

Durante su intervención, el monarca ha elogiado la figura de la homenajeada, recordando que este premio es una muestra de gratitud a Atwood «por enseñar a leer mejor, a leer esta época, a leer estas sociedades y a las personas mismas».

«Una novelista brillante, intelectual comprometida, amante y maestra de la naturaleza, artista de la repostería, lectora confirmada de cartas y palmas de la mano, astróloga y poeta. ¡Solo Canadá podría haber producido a una persona así!», ha comentado con humor Felipe VI.

El Rey, quien ya entregó a Atwood el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2008, ha alabado la obra de una autora que «ha sido testigo y narradora de lo mejor y lo peor del pasado y el presente», al tiempo que ha recordado que este galardón le ha sido concedido porque, «pese a sus dudas iniciales, quizá justificadas en aquel momento, su poesía resultó ser maravillosa».

Así, el monarca ha hecho un guiño a las memorias de Atwood, hablando de una «lección de vida». «Si escribes tan bien, un rey de un país lejano que te quiere mucho quizá algún día te entregue un premio de poesía», ha comentado, aludiendo a las páginas de la propia escritora canadiense.

Felipe VI también se ha referido al trabajo conjunto entre las instituciones culturales y los creadores de España y Canadá. «La fortaleza de estas alianzas y el intercambio constante que fomentan nos sorprenden e inspiran. Sigamos defendiendo los valores de libertad y humanismo, y la capacidad de nuestros ciudadanos para tender puentes y crear sociedades vibrantes que preserven la integridad y la dignidad de todos», ha destacado.

Poesía en tiempos difíciles

En su discurso de aceptación, titulado Poetry in Hard Times, Margaret Atwood ha reivindicado el papel histórico de la poesía «como espacio de resistencia, memoria y libertad frente a la violencia política y las incertidumbres del presente».

«Los poetas y bardos han sido tanto temidos como venerados, pues durante mucho tiempo se creyó que los poderes que ejercían a través del lenguaje eran prodigiosos», ha afirmado la escritora canadiense. «Incluso en nuestros tiempos modernos, cuando los regímenes políticos han cambiado abruptamente, los poetas han estado entre los primeros en ser silenciados, porque podrían decir lo prohibido, y decirlo de manera convincente, y los autócratas consideran eso una amenaza».

Atwood ha evocado en su intervención las figuras de Federico García Lorca, Pablo Neruda, Ósip Mandelstam y Víctor Jara como símbolos de la persecución de la palabra poética frente al autoritarismo, antes de advertir que la actual época es «otro tiempo de crisis mundiales». Pese a ello, la autora ha defendido el papel de la poesía en tiempos convulsos. Atwood ha querido también rendir homenaje a Joan Margarit, figura que inspira este reconocimiento, al preguntarse durante su intervención «qué hubiera dicho sobre el estado del mundo si estuviera hoy aquí».

Canadá acoge la tercera edición

Este galardón ha celebrado su tercera edición, impulsado por el Instituto Cervantes, la editorial La Cama Sol y la familia del poeta Joan Margarit (1938-2021), con el propósito de difundir internacionalmente la figura del autor catalán, Premio Cervantes y Premio Reina Sofía de Poesía, entre otros, y celebrar el talento de destacados poetas contemporáneos.

En la ceremonia han participado, además, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la presidenta de Victoria University, Rhonda N. McEwen; el director de la editorial La Cama Sol, Javier Santiso y la hija y el nieto del poeta, Mònica Margarit y Pol Lezcano, respectivamente.

El director del Cervantes, Luis García Montero, ha reconocido que la entrega de este galardón supone «un honor», puesto que la unión de Margarit con Atwood «simbolizan el compromiso de la cultura en español con el respeto a la diversidad, los derechos humanos y el humanismo en esta época difícil para el entendimiento entre civilizaciones».

Una obra de «compromiso político»

García Montero ha elogiado la figura de la autora de El cuento de la criada, quien ha elaborado en su obra «una conmovedora mirada distópica sobre la humanidad, su mirada de mujer y su defensa de los derechos humanos». El director de la institución española ha celebrado además el premio a una autora que «indaga en la intimidad de la experiencia vital y en la identidad».

«La obra de Atwood tiene compromiso político, alegría y el activismo del corazón», ha remarcado, para luego resaltar su poemario Sinceramente como «una muestra de la forma de mirar a las relaciones del ser humano con uno mismo y la naturaleza».

También ha habido en esta jornada de reconocimiento una semblanza dedicada a Margaret Atwood, lecturas de poemas de la autora galardonada y del poeta Joan Margarit, así como un interludio musical a cargo de un cuarteto de cuerda de la Toronto Symphony Orchestra, que interpretará una composición de Joaquín Turina.