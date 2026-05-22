La Feria Africa’s Travel Indaba 2026 impulsa el crecimiento del turismo africano

viernes 22 de mayo de 2026 , 09:45h

La edición 2026 de Africa’s Travel Indaba, la mayor feria turística de África concluyó el 14 de mayo con un balance muy positivo, reafirmando su posición como una plataforma de referencia para el turismo del continente. Más allá de los intercambios comerciales, el evento se ha consolidado como un potente motor de crecimiento económico, acceso a mercados, desarrollo empresarial y diálogo estratégico entre las naciones africanas.

Celebrado en Durban, en la provincia de KwaZulu-Natal, bajo el lema “África sin límites: impulsando la economía turística africana”, este encuentro sirvió para recordar que la unión entre los actores africanos es clave para liberar todo el potencial turístico del continente. La feria también mostró algunos de los destinos más destacados de África, reflejando una fuerte alineación con el Área Continental Africana de Libre Comercio (AfCFTA).

UN GRAN IMPACTO ECONÓMICO PARA LA CIUDAD ANFITRIONA

El impacto de esta última edición se sintió directamente en toda la ciudad de Durban y en la provincia de KwaZulu-Natal. Las infraestructuras locales acogieron a un total de 9.810 delegados, entre ellos 274 compradores internacionales invitados, 637 visitantes y 404 profesionales de los medios de comunicación.

Esta afluencia generó una importante a

ctividad económica para el ecosistema local, elevando la tasa de ocupación hotelera de Durban hasta un estimado del 97 %. El evento generó 240 millones de rands en gasto directo, con un impacto total estimado de más de 835 millones de rands en la economía turística regional, además de contribuir al mantenimiento de más de 1.122 empleos.

Para South African Tourism, estas cifras no son simples estadísticas: representan oportunidades de negocio concretas, una mayor visibilidad para los destinos y un motor de crecimiento a largo plazo para la economía turística africana.

UNA PLATAFORMA PARA EL FUTURO Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Más allá de su dimensión comercial, Africa’s Travel Indaba 2026 desempeñó un papel clave en el desarrollo de talento y capacidades locales. Este año, la feria integró a 300 estudiantes de turismo de la Durban University of Technology en sus equipos operativos, ofreciéndoles una experiencia práctica esencial para facilitar su futura integración profesional en el sector.

Paralelamente, las autoridades municipales elogiaron la calidad de las delegaciones regionales e internacionales presentes. Estos intercambios de alto nivel confirman que Sudáfrica cuenta con las capacidades necesarias para organizar grandes eventos profesionales, tanto en términos de hospitalidad como de estándares de seguridad.

En conclusión, esta edición 2026 de Africa’s Travel Indaba demuestra que va más allá de una feria tradicional, consolidándose como una plataforma continental estratégica donde se crean alianzas, se reducen barreras económicas y se construye el futuro del turismo africano.

El éxito de esta edición también demuestra la confianza del mercado internacional en la experiencia de Sudáfrica en la organización de eventos y en su capacidad para liderar grandes plataformas profesionales. El objetivo ahora es capitalizar este impulso, con la ambición de reforzar aún más la participación de todos los Estados africanos en las próximas ediciones.