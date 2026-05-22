Air Europa amplía su red este verano con nuevos destinos en Europa y África

viernes 22 de mayo de 2026 , 09:00h

Air Europa afronta la temporada de verano con un importante aumento de capacidad y una ampliación de su red de destinos. Entre junio y septiembre, la aerolínea pondrá a disposición de sus clientes cerca de 9,3 millones de plazas, un 5,9% más que en el mismo periodo del año pasado, con el objetivo de responder al fuerte incremento de la demanda turística hacia Europa, el norte de África y Latinoamérica.

Este crecimiento se apoyará tanto en el aumento de frecuencias en rutas estratégicas como en la incorporación de nuevos destinos y la recuperación de conexiones estacionales.

Junio marcará el estreno de cuatro rutas que permanecerán operativas durante todo el año. Desde el día 1, Air Europa conectará Madrid con Oviedo y Sevilla con catorce frecuencias semanales en cada trayecto. El 19 de junio comenzarán los vuelos a Ginebra, también con catorce frecuencias semanales, mientras que el 24 de junio despegará la nueva conexión con Johannesburgo, que contará con tres vuelos semanales y permitirá reforzar el papel del hub de Madrid-Barajas como puente entre Sudáfrica y América.

La programación estival también incluirá nuevas rutas temporales. Entre finales de junio y mediados de septiembre, la compañía operará tres frecuencias semanales a Tánger, destino al que volará por primera vez. En agosto se incorporará Bolonia, con tres vuelos semanales, y durante julio y agosto se ofrecerán dos conexiones semanales con Alguer, en el norte de Cerdeña.

Además, Air Europa incrementará sus frecuencias hacia varios destinos internacionales. En República Dominicana, Santo Domingo pasará a contar con once vuelos semanales y Santiago de los Caballeros con tres. En el norte de África, Marrakech dispondrá de tres frecuencias semanales hasta finales de octubre y Túnez alcanzará cinco vuelos por semana hasta finales de septiembre.

En el mercado nacional, Lanzarote contará con siete frecuencias semanales entre junio y septiembre. A ello se suma el aumento permanente de operaciones hacia Guayaquil, con cuatro vuelos semanales, y hacia Roma y Milán, que alcanzarán las veintiuna frecuencias semanales cada una.

Toda la operativa se llevará a cabo con una de las flotas más modernas y eficientes del sector. Air Europa operará sus rutas de largo radio con el Boeing 787 Dreamliner y utilizará el Boeing 737 MAX en trayectos de corto y medio radio. La compañía ha sido reconocida recientemente con la certificación Gold en el ranking anual de eficiencia elaborado por la consultora internacional Cirium.