Estreno de Struere por la Compañía Nacional de Danza en Centro Danza Matadero

lunes 25 de mayo de 2026 , 14:09h

Centro Danza Matadero acoge el estreno absoluto del díptico original Struere, nueva propuesta contemporánea de la Compañía Nacional de Danza (INAEM) que estará en cartel del 26 al 31 de mayo en la Nave 11 de este espacio.

Struere es un programa compuesto por dos piezas de nueva creación a cargo de figuras clave de la danza contemporánea en España: MASA, de Luz Arcas; y TABLERO, de Mattia Russo y Antonio de Rosa (Kor’sia). Ambas obras, concebidas específicamente para la Compañía Nacional de Danza que dirige Muriel Romero, comparten una reflexión sobre lo común como motor de creación.

El título Struere, del latín “juntar, construir, ordenar”, define un programa concebido como una estructura en proceso: una construcción que se despliega en escena a través del encuentro entre cuerpos, lenguajes y sensibilidades. MASA y TABLERO dialogan desde perspectivas distintas, pero complementarias, y configuran un territorio compartido en el que los cuerpos se organizan, afectan y transforman.

Con Struere, la Compañía Nacional de Danza amplía su repertorio contemporáneo con tres creadores consolidados que siguen impulsando nuevas formas de pensar y construir la danza en la actualidad. Desde la mirada de Luz Arcas, la fuerza colectiva se convierte en materia escénica, mientras que Russo y de Rosa proponen una arquitectura sensible del espacio y del movimiento donde lo coreográfico se construye en capas, relaciones y tensiones.

Dos estrenos absolutos en diálogo

Con MASA, Luz Arcas (Premio Nacional de Danza 2024) propone una pieza que sitúa la fuerza colectiva en el centro de la escena, explorando el cuerpo como territorio compartido y en constante transformación. La artista incide en la idea de la colectividad como fuerza física, simbólica y política. La pieza se presenta como un “trance pictórico” que explora la masa como organismo vivo, mutable y contradictorio: de la devoción a la revuelta, de la comunión al caos. En escena, los cuerpos se multiplican, se disuelven y se reorganizan, generando una experiencia que desborda lo individual para situarse en lo colectivo.

La trayectoria de Arcas, una de las creadoras más destacadas de la danza contemporánea en España, está marcada por la investigación del cuerpo como espacio de memoria, conflicto y transformación. Desde 2009 ha estado presente en los teatros y festivales más importantes con su compañía de danza La Phármaco.

En TABLERO, Mattia Russo y Antonio de Rosa plantean una reflexión sobre la construcción de lo común a partir de la idea de la “plaza” como espacio simbólico. Su pieza construye un paisaje en continuo cambio: una estructura que se arma y desarma, donde cada gesto deja huella y cada disposición conserva rastros de lo anterior. La obra plantea así una visión de la cultura como práctica viva en la que identidad, memoria y comunidad se generan en el presente.

El trabajo de Russo y de Rosa se caracteriza por entender el cuerpo como herramienta de pensamiento y transformación a través de dispositivos escénicos que abren nuevas formas de percepción y experiencia. Russo y de Rosa formaron parte de la Compañía Nacional de Danza como bailarines y montaron sus primeras obras dentro de los talleres coreográficos CND, desarrollando con posterioridad una brillante carrera coreográfica a nivel internacional como Kor’sia. TABLERO cierra un círculo en la trayectoria de estos artistas con este regreso a “casa”.

El estreno de Struere tiene lugar tras la firma de un acuerdo de colaboración entre Centro Danza Matadero y la Compañía Nacional de Danza, que llevará a ambas instituciones a colaborar estrechamente en esta y en las próximas temporadas en el fomento y promoción del conocimiento, la práctica y la divulgación de la danza. Este acuerdo se materializa, entre otros ejes, a través de nuevos proyectos conjuntos de creación y de actividades divulgativas y de formación.

Conversatorio y encuentro con el público, actividades paralelas gratuitas

El espectáculo se completa con dos actividades paralelas. Por un lado, el miércoles, 27 de mayo, a las 12:00h, la directora de la Compañía Nacional de Danza, Muriel Romero, compartirá una conversación con la directora artística de Centro Danza Matadero, María Pagés, en torno a su proyecto de dirección artística para la compañía, abordando algunas de las líneas creativas, inquietudes y perspectivas que están definiendo esta nueva etapa de la Compañía Nacional de Danza. Un encuentro con acceso libre previa descarga de entrada en la web de Centro Danza Matadero, para reflexionar sobre creación contemporánea, investigación y nuevas formas de entender la danza en el contexto actual.

Además, el jueves, 28 de mayo, tras la representación, tendrá lugar el encuentro del público con el equipo artístico de Struere. Esta propuesta, presentada y moderada por Muriel Romero, directora artística de la Compañía Nacional de Danza, contará con la participación de Luz Arcas (dirección, dramaturgia y coreografía de MASA), Begoña Quiñones (ayudante de dirección de MASA); Mattia Russo y Antonio de Rosa | Kor'sia (idea, dirección y coreografía de TABLERO) y Agnès López-Río (dramaturgia de TABLERO).

Los encuentros con el público ─de entrada libre hasta completar aforo─ son una ocasión especial para que los espectadores puedan intercambiar impresiones sobre el espectáculo, en compañía del equipo artístico.