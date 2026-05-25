La cara más verde de Bélgica se descubre en autocaravana

lunes 25 de mayo de 2026 , 14:24h

Lejos del turismo de masas, Valonia invita este verano a recorrer el sur de Bélgica en autocaravana a través de un itinerario de seis días que combina libertad, paisajes verdes, patrimonio histórico y gastronomía local.

Viajar más despacio, improvisar una parada junto a un río o despertarse rodeado de bosques. El slow tourism continúa consolidándose como una de las grandes tendencias de viaje, especialmente entre quienes buscan experiencias más flexibles, auténticas y conectadas con el territorio.

En este contexto, Valonia —la región francófona del sur de Bélgica— se presenta como uno de los destinos más atractivos para viajar en autocaravana. Situada en el sur del país y cubierta por los bosques de las Ardenas, la región combina naturaleza, ciudades a escala humana, pueblos con encanto y una fuerte identidad cultural y gastronómica, convirtiéndose en el secreto mejor guardado de Bélgica para este verano.

A través de un road trip de seis días, la región propone una experiencia suave, relajada y accesible, ideal para recorrer carreteras panorámicas, descubrir patrimonio histórico y disfrutar del viaje sin prisas.

Ciudades y pueblos con encanto

A lo largo del recorrido aparecen algunas de las localidades más representativas de Valonia. Tournai, una de las ciudades más antiguas de Bélgica, abre la ruta, destacando entre sus atractivos su catedral y su campanario, ambos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Más adelante, Namur y Dinant permiten descubrir el valle del Mosa, también conocido como el valle de los castillos, uno de los paisajes más emblemáticos de Valonia. Capital de la región, Namur se sitúa en la confluencia de los ríos Mosa y Sambre y destaca por su casco antiguo medieval y su imponente ciudadela, apodada por Napoleón como «la termitera de Europa», desde donde se disfrutan impresionantes vistas panorámicas.

Más al sur, Dinant despliega una de las imágenes más icónicas de Valonia. Conocida como la perla del Mosa y ciudad natal de Adolphe Sax, el inventor del saxofón, impresiona por sus casas reflejadas en el río, dominadas por la ciudadela y la gran roca que se eleva sobre la ciudad.

El viaje continúa hacia Bouillon y La Roche-en-Ardenne, dos ciudades medievales marcadas por fortalezas situadas en lo alto y panorámicas abiertas sobre las Ardenas belgas. Bouillon conserva una de las fortalezas medievales más impresionantes del país y está ligada a la figura de Godofredo de Bouillon, líder de las Cruzadas.

Sitios históricos entre fortalezas y abadías

El itinerario también permite descubrir algunos de los grandes sitios históricos de Valonia. Desde la visita del Dominio de la Batalla de Waterloo, con numerosos museos y monumentos, escenario de una de las batallas más importantes de la historia europea, hasta la Abadía de Villers-la-Ville, uno de los sitios arquitectónicos más bonitos de Europa, cuyas ruinas rodeadas de naturaleza se han convertido en uno de los lugares más emblemáticos de la región.

La ruta incluye además fortalezas y castillos que reflejan la riqueza patrimonial del territorio, como el castillo de Lavaux-Sainte-Anne o la impresionante fortaleza medieval de Bouillon, castillo del líder de las primeras cruzadas, situada sobre el valle y rodeada de bosques.

Más que simples visitas culturales, estos lugares forman parte natural del paisaje y acompañan constantemente el recorrido.

Naturaleza y paisajes para descubrir a ritmo lento

La naturaleza ocupa un lugar central en esta escapada en autocaravana. El itinerario atraviesa algunos de los paisajes más verdes y tranquilos de Bélgica, alternando bosques, valles y carreteras panorámicas ideales para viajar sin prisas.

Entre las grandes etapas naturales destacan el Dominio de las Grutas de Han, uno de los espacios subterráneos más impresionantes de Europa y clasificado con tres estrellas en la guía Michelin. Conocidas en todo el mundo, las grutas ofrecen un espectacular recorrido subterráneo acompañado por un espectáculo de luz y sonido, además de un parque de animales en semilibertad donde es posible descubrir el “Big 5” europeo en plena naturaleza y un nuevo parque de arborismo.

La ruta continúa por la región de Bouillon y sus impresionantes panorámicas sobre el valle del Semois con miradores imprescindibles como el Tombeau du Géant, el mirador del Jambon o Frahan, un entorno ideal para practicar senderismo, kayak y ciclismo. Además, se extiende hasta el lago de Nisramont, perfecto para pasear y disfrutar del paddle surf.

A lo largo del recorrido, el viaje ofrece múltiples oportunidades para caminar, pedalear o simplemente detenerse a contemplar el paisaje.

Saborear Valonia durante el camino

La gastronomía forma parte esencial de esta experiencia de slow travel. Durante el recorrido, los viajeros pueden descubrir algunas de las especialidades más representativas de la región a través de productores locales y direcciones emblemáticas.

Entre las paradas más destacadas figuran la cervecería Dubuisson, una de las más antiguas de Bélgica, ubicada en plena naturaleza, y abierta para visitas y catas de sus famosas cervezas Bush y Cuvée de Trolls; y Cyril Chocolat, chocolatería artesanal situada en plena Ardena belga.

Cervezas locales, chocolates artesanales, quesos regionales y terrazas con vistas acompañan así un viaje donde la experiencia gastronómica se integra de forma natural en cada etapa.

Una forma diferente de recorrer Bélgica este verano

Gracias a sus distancias cortas, sus carreteras accesibles y su amplia oferta de áreas adaptadas para autocaravanas, Valonia confirma este verano su atractivo como destino ideal para quienes desean descubrir Bélgica de forma más libre y relajada.

Entre patrimonio, naturaleza y gastronomía, este road trip en camping car propone una forma distinta de viajar: más humana, más flexible y profundamente conectada con el territorio.