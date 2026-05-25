La artista coreana WOOH NAYOUNG y sus Historias revestidas de Hanbok

lunes 25 de mayo de 2026 , 14:01h

El Centro Cultural Coreano en España acoge la primera exposición en España de la ilustradora surcoreana Wooh Nayoung, bajo el título Historias revestidas de Hanbok, una delicada invitación a descubrir el encuentro entre tradición y cultura popular contemporánea.

La muestra reúne 25 obras en las que la artista reinterpreta personajes icónicos de la cultura popular a través del hanbok, la vestimenta tradicional coreana.

Figuras reconocibles como Spider-Man o Mickey Mouse aparecen transformadas por la elegancia y el simbolismo de la estética coreana, en un universo visual donde conviven el cómic, la animación y la pintura oriental.

Como pieza central de la exposición destaca El Caballero de Joseon camina por los caminos ocres de Montiel, una obra creada especialmente para el público español e inspirada en Don Quijote.

En ella, Wooh Nayoung traslada el imaginario cervantino a la Corea del siglo XVII, trazando un sugerente paralelismo entre dos sociedades en transformación y entre aquellos individuos capaces de desafiar las convenciones de su tiempo.

Reconocida por su personal reinterpretación de personajes populares vestidos con hanbok, Wooh Nayoung ha colaborado con grandes estudios internacionales como Disney y Marvel.

Su trabajo propone un diálogo visual entre pasado y presente, Oriente y Occidente, combinando la sensibilidad de la tradición coreana con un lenguaje contemporáneo y profundamente accesible.

La exposición funciona además como una pequeña ventana luminosa hacia la cultura coreana reinterpretada desde una mirada amable y muy colorista. Incluso para quienes no estén familiarizados con Corea, las ilustraciones resultan cercanas y acogedoras gracias a un imaginario que recuerda al cine de animación y al cuento ilustrado.

En conjunto, Historias revestidas de Hanbok es una exposición íntima y delicada, ideal para dejarse llevar por una estética elegante y vibrante, donde el color, el cómic y la imaginación dialogan constantemente en las salas de la Galería Han-ul.

Fechas: Hasta el 31 de julio de 2026

Lugar: Galería Han-ul del Centro Cultural Coreano en España

¿QUIÉN ES WOOH NAYOUNG?

Wooh Nayoung

Wooh Nayoung es una ilustradora y artista visual surcoreana, conocida internacionalmente por reinterpretar personajes de cuentos de hadas y del cine occidental con estética oriental. Su obra destaca por vestir a figuras icónicas —como Alicia, Blancanieves o Elsa— con hanbok, el traje tradicional coreano, fusionando técnicas de pintura digital y arte oriental.

Datos clave

Nombre artístico: Obsidian

Obsidian Formación: Licenciatura en Pintura Oriental, Universidad de Mujeres Ewha

Licenciatura en Pintura Oriental, Universidad de Mujeres Ewha Origen: Corea del Sur

Corea del Sur Especialidad: Ilustración digital y reinterpretación cultural del hanbok

Ilustración digital y reinterpretación cultural del hanbok Colaboraciones destacadas: Marvel, Disney, Netflix

Trayectoria y estilo

Tras iniciar su carrera como artista de píxeles en la empresa de videojuegos Nexon, Wooh abandonó el sector al surgir la transición al 3D. Esa pausa profesional la llevó a reencontrarse con la pintura y a desarrollar un estilo propio que combina técnicas digitales con la sensibilidad de la pintura oriental tradicional. Su serie Western Fairy Tales in Korea la impulsó a la fama por su forma innovadora de “coreanizar” a los personajes occidentales mediante el hanbok.

Reconocimiento y exposiciones

Su obra Alicia en el país de las maravillas, donde la protagonista cae por la madriguera vestida con hanbok, fue adaptada a animación y presentada en el Festival de Animación de Viborg (Dinamarca) y en la KF Gallery de Seúl. Ha expuesto también en la Galería de Arte de Ibiza, el Museo Eric Carle Museum of Picture Book Art y la Librería Václav Havel Library.

Publicaciones y legado

En 2019 publicó La historia del hanbok dibujado por Obsidiana, una guía ilustrada que explica la estructura y belleza del traje tradicional, seleccionada como uno de los libros del año en Corea. A través de sus obras y colaboraciones internacionales, Wooh Nayoung ha contribuido a difundir la cultura coreana, mostrando el hanbok como símbolo de identidad y armonía estética en el arte contemporáneo.