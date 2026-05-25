El Grupo Dani García aterriza en Ibiza con las aperturas de Leña y Lobito de Mar

Ibiza tiene un ritmo propio. Un verano que se alarga entre días infinitos, mesas que se estiran sin mirar el reloj y noches que empiezan con el sol todavía en el horizonte. En ese escenario, Grupo Dani García aterriza en la isla con la llegada de Leña el 5 de junio (ubicado en BLESS Ibiza The Site) y Lobito de Mar el 15 de junio (ubicado junto a The Unexpected Ibiza Hotel), sumando dos de sus conceptos más reconocibles a uno de los destinos donde la gastronomía es parte esencial del verano. Ambos restaurantes pertenecen al hub gastronómico de The Site Ibiza, el proyecto de Palladium Hotel Group que engloba hospitalidad de lujo, gastronomía con marcas de chefs de reconocimiento internacional y retail.

Un destino donde la gastronomía define el verano y donde cada momento del día se vive alrededor de la mesa. En ese contexto, Leña y Lobito de Mar encuentran su lugar natural, dos conceptos que dialogan con la esencia gastronómica de Ibiza desde lenguajes distintos dentro de un mismo escenario.

Leña traslada a Ibiza su universo de fuego y brasa, una cocina donde el producto se trabaja desde la intensidad y la precisión. Un espacio donde el interiorismo y la cocina comparten el mismo pulso: intensidad, elegancia y carácter. Una propuesta donde fuego, ritmo y ambiente que gira dialogan de forma natural, convirtiendo cada servicio en una experiencia que va más allá de la mesa. Un concepto versátil que encaja tanto en el almuerzo relajado como en la noche más vibrante de la isla.

A pocos metros, Lobito de Mar propone otra lectura del verano: más fresca, más relajada y conectada con el Mediterráneo. El espacio evoca el entorno de playa a través de una estética luminosa y natural, con un aire ibicenco que define su carácter. Una cocina que se mueve entre arroces, frituras, mariscos y platos para compartir, con el espíritu de chiringuito elevado que define su identidad. Una forma de entender el Mediterráneo desde el producto y la sencillez bien entendida, en sintonía con el ritmo de la isla.

Juntos, Leña y Lobito de Mar construyen dos maneras de habitar el mismo destino: fuego y mar, intensidad y frescura, energía y pausa. Dos conceptos que se integran en la isla sin perder su identidad, adaptándose a un entorno donde todo sucede a la vez.

Con esta llegada, el Grupo Dani García refuerza su presencia en Baleares y consolida su estrategia de expansión en destinos donde la gastronomía forma parte esencial del estilo de vida. Ibiza se suma así a su mapa internacional como uno de los grandes escenarios del verano mediterráneo.