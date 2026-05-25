Hamilton reinventa el reloj de buceo urbano con el nuevo Khaki Navy Scuba Auto 40 mm

lunes 25 de mayo de 2026 , 13:54h

Inspirado en el legado náutico de la firma y concebido para acompañar el ritmo de la vida actual, el nuevo Hamilton Khaki Navy Scuba Auto 40 mm llega como una propuesta que combina diseño deportivo, precisión técnica y versatilidad diaria. Un reloj pensado para quienes buscan prestaciones fiables tanto dentro como fuera del agua, sin renunciar a la elegancia contemporánea.

Con una estética marcada por la inspiración marítima, el nuevo modelo destaca por su esfera texturizada con motivo ondulado, un guiño visual al universo oceánico que aporta personalidad y dinamismo a la pieza. Los índices y agujas de gran visibilidad refuerzan su carácter funcional, mientras que el bisel giratorio unidireccional permite medir el tiempo con precisión, una característica esencial en los relojes de inmersión.

El Khaki Navy Scuba Auto 40 mm refleja la histórica relación de Hamilton con el mar y la navegación, reinterpretando los códigos clásicos del reloj de buceo en una silueta más compacta y equilibrada. Su caja de 40 milímetros ofrece una presencia firme y sofisticada en la muñeca, adaptándose cómodamente tanto a un entorno urbano como a escapadas junto al mar.

En su interior incorpora un movimiento automático de última generación con una reserva de marcha de hasta 80 horas, diseñado para ofrecer autonomía y fiabilidad incluso en los ritmos más exigentes. Además, el reloj cuenta con espiral Nivachron™, una tecnología avanzada que mejora la resistencia frente a campos magnéticos, cambios de temperatura y golpes, garantizando una mayor precisión en el uso cotidiano.

El cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos y su alta resistencia al agua completan las prestaciones de un modelo concebido para acompañar cualquier aventura. Más allá de su espíritu deportivo, el nuevo Scuba Auto apuesta por un enfoque versátil y contemporáneo que encaja con naturalidad en el día a día, desde la oficina hasta una jornada en la costa.

Con este lanzamiento, Hamilton reafirma su capacidad para unir tradición relojera y diseño funcional en una colección que sigue evolucionando sin perder su esencia marinera.