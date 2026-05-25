SATA y Azores Airlines activan cambios flexibles ante la huelga general en Portugal

lunes 25 de mayo de 2026 , 14:26h

Las aerolíneas SATA Air Açores y Azores Airlines han anunciado medidas especiales para los pasajeros ante la huelga general convocada en Portugal por la CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses) el próximo 3 de junio de 2026, una jornada que podría afectar a parte de la operativa aérea del país.

Aunque el Grupo SATA mantendrá su programación activa, las compañías han decidido flexibilizar las condiciones de cambio de billetes para minimizar el impacto sobre los viajeros. Así, los pasajeros con vuelos previstos entre el 1 y el 7 de junio podrán modificar sus reservas sin penalización ni diferencias tarifarias, siempre que los nuevos trayectos se realicen fuera de las fechas afectadas por la huelga.

La aerolínea ha explicado que todas las modificaciones deberán quedar registradas con la referencia “GENERAL STRIKE/03JUN”, un código interno utilizado para identificar los cambios realizados a causa de la convocatoria.

SATA y Azores Airlines recuerdan además que los pasajeros que decidan cambiar voluntariamente su vuelo, sin que exista una cancelación oficial por parte de la compañía, no tendrán derecho a asistencia ni compensación económica según el Reglamento Europeo 261/2004. Estos derechos solo se aplicarán en caso de cancelación efectiva del vuelo.

Los clientes con vuelos programados para el 3 de junio recibirán notificaciones personalizadas a través del sistema 15below, desde el que podrán gestionar posibles modificaciones en sus reservas. Asimismo, las aerolíneas actualizarán la información sobre la huelga y las alternativas de viaje tanto en los sistemas GDS como en la página web oficial de Azores Airlines.