La CND estrena el programa ROM, Range of Motion, en los Teatros del Canal

jueves 12 de marzo de 2026 , 08:00h

ROM, incluye dos nuevos estrenos para la compañía que dirige Muriel Romero: The Second Detail de William Forsythe y Become de Johan Inger.

Muriel Romero: “Siempre es un placer volver a los Teatros del Canal, este casa que nos conoce desde hace mucho tiempo y ahora como directora más orgullosa y poder ver desde dentro el equipazo que tenéis. Vengo con muchísima ilusión a presentar este programa que hemos ido trabajando todo el equipo desde el principio con la compañía.

Voy a explicar el título, esa juego con la palabra ROM, como en los ordenadores que es esa memoria que permanece intacta en el ordenador, no la RAM que es la volátil, y por otro lado es Rango de Movimiento, Range of Motion, tenemos dos obras emblemáticas, de dos coreógrafos imprescindibles en la historia de la danza desde el siglo pasado hasta comienzos de este y se muestra su evolución…”

La Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección artística de Muriel Romero, regresa el jueves 12 de marzo a la Sala Roja Concha Velasco de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid con el estreno de ROM, Range of Motion, un programa que incorpora al repertorio de la Compañía dos nuevas obras: The Second Detail una de las creaciones del célebre coreógrafo estadounidense William Forsythe que, desde su estreno en 1991 ha permanecido en los programas de muchas compañías de danza clásica en todo el mundo y Become, de Johan Inger, coreógrafo sueco que en 2015 creó para la CND Carmen, una de las obras más celebradas y representadas por la compañía.

Para preparar este programa, Muriel Romero ha contado con la participación de dos stagers de la obra de William Forsythe: Stefanie Arndt y Amy Raymond y las de Johan Inger y su asistente coreográfica, Carolina Armenta.

Abrirá el programa la explosiva música electrónica de Thom Willems seguirá una de las creaciones más tempranas del original estilo de Forsythe: The Second Detail. Con su impresionante técnica y su amor al movimiento por sí mismo, esta pieza poderosa y cargada de energía permitirá al público celebrar, junto al cuerpo balletístico, la expresividad y riqueza de los incontables pasos de danza que despliega. The Second Detail es puro y sin adulteración, no convencional, complejo, lúdico y extremadamente físico. Tras una pausa, continuaremos con Become, con la que Inger nos propone un viaje de emociones. Estrenada por Take Off Dance en el Festival de Itálica en junio del año pasado, el escenario se convierte en un espacio de transformación en el que se celebra la capacidad de reinventarse y donde la unión y el esfuerzo son los motores que impulsan el arte.

El título del programa hace referencia a la memoria de los diferentes rangos del movimiento en el cuerpo.

La mirada de estos rangos es la esencia de la CND, donde convergen conceptos, estilos y lenguajes coreográficos que parten de orígenes distintos y confluyen en la Europa de entre siglos.

Este programa propone un viaje a esa memoria partiendo del lenguaje abstracto, algorítmico de William Forsythe, a la herencia expresionista y dramatúrgica de Johan Inger.

Un mismo escenario que da cuerpo a la memoria de conceptos de movimiento a través de estas obras.

Un escenario que sirve como reserva de la memoria colectiva de la danza.