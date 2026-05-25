iryo trasladará a los obispos de España durante la visita del Papa

lunes 25 de mayo de 2026 , 13:58h

Cuando el día 9 de junio, el Santo Padre ponga fin a la etapa en Madrid de su Viaje Apostólico, el episcopado español se desplazará hasta Barcelona para seguir acompañando al Papa durante su estancia en nuestro país.

Para el trayecto, la compañía iryo ha puesto un tren a disposición de la organización como contribución al Viaje, en el que, además de los obispos españoles, también tendrán cabida parte de los periodistas acreditados que cubrirán la estancia de León XIV en nuestro país.

La compañía operará uno de sus trenes Frecciarossa de última generación, que ha personalizado con el logo y lema oficiales de la visita. Con capacidad para 461 pasajeros distribuidos en ocho coches, el convoy está equipado con asientos de piel que cuentan con el mayor espacio entre plazas del mercado.

Además, iryo contará con un equipo reforzado de asistentes a bordo para garantizar la mejor atención durante el trayecto, así como servicio gastronómico para todos los viajeros bajo su marca local Haizea, ofreciendo un menú adaptado especialmente para la ocasión.

Esta colaboración, que iryo realiza de forma desinteresada, se enmarca dentro de la amplia cooperación entre la sociedad civil y la organización del Viaje. En este sentido, el coordinador nacional, Yago de la Cierva, ha expresado que esta iniciativa es otra muestra de “la ilusión que está despertando en todas las dimensiones de la sociedad española el Viaje del Papa”.

Además, ha señalado que la “cooperación con entidades privadas de primer nivel, como iryo, están siendo fundamentales para el desarrollo de todas las tareas logísticas, de comunicación y acogida”.

Por su parte, Fabrizio Favara, CEO de iryo, ha destacado que "es un orgullo formar parte de una cita tan especial para los españoles y contribuir a que los obispos disfruten de una experiencia de viaje única desde el primer momento. Este operativo refleja nuestra capacidad de adaptación para ofrecer una movilidad personalizada y diferencial, capaz de responder a las necesidades de cada ocasión con la máxima calidad y atención al detalle".