AEHCOS impulsa el inglés en la hotelería de la Costa del Sol junto a Cambridge y Examia

miércoles 27 de mayo de 2026 , 09:15h

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) ha suscrito un acuerdo de colaboración con Cambridge University Press & Assessment y EXAMIA, centro examinador oficial con distinción Platino de Cambridge, con el objetivo de impulsar la formación en lengua inglesa y la certificación oficial de competencias idiomáticas entre los profesionales del sector hotelero de la provincia de Málaga.

La firma de este acuerdo establece un marco de colaboración para facilitar a los establecimientos de alojamiento turístico asociados a Aehcos el acceso a programas de formación en inglés y a la obtención de certificaciones oficiales de Cambridge, contribuyendo así a reforzar la competitividad y la excelencia del destino Costa del Sol.

La iniciativa beneficiará a los cerca de 360 establecimientos asociados a AEHCOS y a sus más de 23.000 trabajadores y trabajadoras, quienes podrán acceder en condiciones especiales a pruebas de nivel, programas formativos específicos y exámenes oficiales de certificación lingüística.

“El conocimiento de idiomas, y especialmente del inglés, constituye una herramienta fundamental para la competitividad turística, la calidad del servicio y el desarrollo profesional de los trabajadores del sector hotelero”, señala Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de Aehcos.

El acuerdo contempla la realización de pruebas de nivel oficiales para conocer el punto de partida de cada participante, programas formativos orientados a la preparación específica de los exámenes y acceso a las certificaciones oficiales de Cambridge. Entre ellas destacan Linguaskill, prueba multinivel adaptativa que permite certificar niveles desde B1 hasta C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), y A2 Key (KET), correspondiente al nivel A2.

Linguaskill incorpora Inteligencia Artificial y tecnología digital adaptativa para ofrecer una evaluación personalizada y precisa del nivel de inglés, permitiendo además obtener resultados rápidos y certificados oficiales emitidos por Cambridge.

La formación será impartida por EXAMIA en modalidad online e incluirá contenidos innovadores basados en Inteligencia Artificial, con gramática explicada mediante avatares interactivos que permiten resolver dudas en tiempo real, tutorías telemáticas con profesorado especializado, recursos digitales de aprendizaje y acceso a simulaciones y role play reales para reforzar la práctica oral del idioma.

EXAMIA, reconocido como Centro Examinador Oficial Platino de Cambridge, garantiza los máximos estándares de calidad exigidos por la Universidad de Cambridge en materia de evaluación y certificación lingüística.

"Para Examia, este acuerdo conjunto con Cambridge English y AEHCOS supone un paso muy importante para acercar la certificación oficial de inglés al entorno profesional andaluz”, apunta su director, Ricardo Freires, “unidos por la tecnología y la innovación, ponemos a disposición de los asociados de AEHCOS una solución que les permitirá reforzar sus destrezas, ganar confianza y acceder a Linguaskill, la certificación oficial de Cambridge English diseñada para acreditar el nivel de inglés de una forma más rápida, flexible y especialmente útil para el desarrollo profesional y personal".

Por su parte, el Area Manager de Cambridge University Press & Assessment, Alejandro del Nogal, asegura que “este acuerdo supone para Cambridge un compromiso para ayudar a los profesionales del sector a aprender inglés y demostrar sus competencias al mundo a través de nuestras certificaciones".

Desde AEHCOS destacan que esta iniciativa responde a las necesidades reales de un sector altamente internacionalizado y en constante evolución. Según datos de la Seguridad Social, en marzo de este año más de 104.000 personas trabajaban en actividades de alojamiento y restauración en la provincia de Málaga. Asimismo, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda —todos ellos mercados angloparlantes— se encuentran entre los principales emisores internacionales de viajeros alojados en hoteles de la provincia durante el primer trimestre de 2026.

“El inglés es ya una competencia imprescindible en el turismo actual. Este acuerdo supone una apuesta estratégica por la cualificación de los profesionales del sector y por la mejora continua de la experiencia del visitante internacional”, indican desde la patronal hotelera.