OMODA refuerza su vínculo con la música como patrocinador oficial de Mad Cool 2026

miércoles 27 de mayo de 2026 , 09:30h

OMODA refuerza su posicionamiento como marca innovadora y conectada con las nuevas generaciones al confirmar su participación como patrocinador oficial de Mad Cool Festival 2026 por segundo año consecutivo, consolidando así su apuesta por la música, la cultura y el entretenimiento.

El festival, que celebrará su décimo aniversario del 8 al 11 de julio en Madrid, se ha consolidado como una de las grandes citas musicales del verano, reuniendo a algunos de los principales artistas del panorama internacional. En esta edición, el cartel incluye nombres de referencia como Foo Fighters, Kings of Leon, Wolf Alice, Pixies, The Black Crowes o Interpol, entre muchos otros, consolidando a Madrid como uno de los epicentros musicales del verano europeo.

En este contexto, OMODA vuelve a formar parte del evento con una propuesta que combina tecnología, movilidad y lifestyle, reforzando su vinculación con nuevas audiencias en entornos culturales de alto impacto.

Un espacio experiencial que apuesta por la movilidad híbrida

Durante los cuatro días del festival, OMODA contará con un stand concebido como un espacio experiencial donde los asistentes podrán conocer de cerca las últimas novedades de la marca.

Entre los modelos protagonistas destacan el OMODA 7 SHS híbrido enchufable, una de las principales apuestas de la marca en electrificación, y el OMODA 5 SHS híbrido, que amplía la gama SHS (Super Hybrid System) de la compañía. Ambos modelos reflejan la estrategia de OMODA de ofrecer soluciones de movilidad adaptadas a las nuevas necesidades del usuario, combinando eficiencia, tecnología y diseño.

El espacio estará orientado a generar interacción con el público mediante distintas activaciones y experiencias, así como la entrega de material promocional exclusivo, convirtiéndose en un punto de encuentro entre movilidad y entretenimiento dentro del festival.

Presencia estratégica dentro del festival y apoyo logístico

Más allá de su presencia en el recinto, OMODA tendrá un papel relevante en la visibilidad global del evento. La marca también contará con un OMODA 7 SHS en exposición, reforzando así el posicionamiento de este modelo en un entorno premium.

Además, la compañía pondrá a disposición de la organización una flota de vehículos OMODA, contribuyendo al correcto funcionamiento logístico del festival y facilitando los desplazamientos necesarios durante su celebración. Esta integración permite a OMODA formar parte de la experiencia completa del evento, no solo desde el punto de vista de marca, sino también desde su operativa.

Movilidad, música y nuevas generaciones: una conexión natural

La participación de OMODA en Mad Cool Festival responde a una estrategia clara de posicionamiento en territorios que conectan con su público objetivo. Tras el éxito de su presencia en la edición anterior, la marca vuelve a apostar por la música como plataforma para reforzar su proximidad con una audiencia joven, dinámica y abierta a nuevas experiencias.

La combinación de movilidad y música no es casual. Ambas comparten elementos clave como la innovación, la emoción y la capacidad de generar experiencias memorables. En este sentido, OMODA utiliza su presencia en el festival para trasladar su propuesta de valor más allá del producto, conectando con el público en un entorno donde la cultura, la tecnología y el entretenimiento conviven de forma natural.