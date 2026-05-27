Air Europa incorpora WhatsApp para mejorar la atención y gestión al cliente

miércoles 27 de mayo de 2026 , 09:45h

Air Europa continúa avanzando en el desarrollo de vías ágiles e innovadoras para la gestión de las relaciones con sus clientes. Desde el mes de abril está activo un nuevo canal de WhatsApp a través del que los usuarios pueden no solo resolver dudas y consultar información, sino también adquirir billetes, descargarlos en su móvil y consultar fácilmente el estado de sus reservas.

La conexión con este perfil se lleva a cabo como con cualquier otro usuario de la plataforma. El cliente solo debe conectar con el número del canal, el 911 401 501, desde donde recibirá atención inmediata, tanto en español como en inglés. Una vez abierto el chat, el usuario podrá realizar una navegación por temas de interés a través de menús, si así lo desea, pero también tendrá la opción de realizar consultas por texto libre o dialogar con un asesor en el caso de que sea necesario.

Igualmente, los clientes pueden buscar vuelos y completar el proceso de compra de billetes directamente desde WhatsApp, excluyendo, por ahora, la adquisición de asientos para recorridos con varias conexiones, el canje de Millas SUMA o el uso de códigos promocionales. Una vez confirmada la operación, el cliente recibirá la reserva directamente en el hilo de la conversación e incluso podrá descargarla en su aplicación habitual de wallet o cartera, para evitar la necesidad de imprimirlos, gestionándolos así con la máxima agilidad.

Los clientes con reservas podrán consultar su estado a través de esta vía: desde detalles del itinerario hasta los servicios asociados, los pasajeros incluidos o las condiciones de la tarifa. De igual forma, tendrán la posibilidad de hacer el check-in online desde WhatsApp, completar pagos pendientes o incluir en su billete servicios adicionales.

Esta importante novedad, que irá incorporando nuevas funcionalidades de manera progresiva, forma parte de las mejoras continuas desplegadas por Air Europa para proporcionar una operativa más fluida, eficaz y práctica, y se suma a la puesta en marcha del ambicioso plan de excelencia en el servicio Air Europa ON, que está reforzando la propuesta de la compañía tanto en la atención en tierra como, sobre todo, a bordo de la moderna flota de la compañía.