Turquía, mucho más que sol y playa: el destino ideal para viajes culturales durante todo el año

miércoles 27 de mayo de 2026 , 10:15h

Turquía se consolida como uno de los destinos más completos y fascinantes para los viajeros que buscan cultura, historia, naturaleza y experiencias auténticas. Situada entre Europa y Asia, esta tierra milenaria ofrece un patrimonio histórico excepcional, paisajes únicos y una riqueza gastronómica y cultural que la convierten en una propuesta perfecta para escapadas urbanas, circuitos culturales y viajes multidestino en cualquier época del año.

Desde impresionantes yacimientos arqueológicos y ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hasta rutas de senderismo junto al mar Mediterráneo y enclaves naturales de belleza incomparable, Turquía invita a descubrir un país lleno de contrastes y tradiciones vivas.

İzmir: puerta de entrada a la legendaria Éfeso

La ciudad costera de İzmir es uno de los principales accesos a Éfeso, considerada una de las ciudades antiguas mejor conservadas del mundo. Este enclave histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, transporta al visitante a la época grecorromana a través de monumentos tan emblemáticos como la Biblioteca de Celso, el Gran Teatro o el Templo de Adriano.

Además de su valor arqueológico, İzmir combina modernidad y tradición con un agradable ambiente mediterráneo, mercados locales, gastronomía del Egeo y una vibrante vida cultural.

Kayseri y la magia de Capadocia

Kayseri es la puerta de entrada a una de las regiones más icónicas de Turquía: Capadocia. Famosa por sus formaciones rocosas esculpidas por la naturaleza, sus iglesias excavadas en piedra y sus antiguas ciudades subterráneas, Capadocia ofrece una experiencia única en el mundo.

Uno de sus mayores atractivos es contemplar el amanecer desde un globo aerostático sobre los llamados “chimeneas de hadas”, una imagen que se ha convertido en símbolo del turismo en Turquía. A ello se suman rutas de senderismo, hoteles cueva y pueblos llenos de encanto que permiten al viajero sumergirse en la historia y la tradición local.

Antalya y la espectacular Ruta Licia

Conocida por sus aguas turquesas y su privilegiado clima mediterráneo, Antalya es mucho más que un destino de playa. La ciudad representa el inicio de la famosa Ruta Licia, considerada una de las rutas de senderismo más espectaculares del mundo.

Este recorrido atraviesa antiguos asentamientos licios, ruinas históricas, acantilados sobre el Mediterráneo y pequeños pueblos tradicionales donde aún se conserva la esencia más auténtica de Turquía. La combinación de naturaleza, patrimonio y aventura convierte esta región en una opción ideal para viajeros activos y amantes del turismo experiencial.

Gaziantep: historia, mosaicos y excelencia gastronómica

En el sureste del país, Gaziantep sorprende por su extraordinaria riqueza cultural y culinaria. La ciudad alberga el prestigioso Museo de Mosaicos de Zeugma, considerado uno de los más importantes del mundo por la calidad y magnitud de sus piezas romanas.

Además de su patrimonio histórico, Gaziantep es reconocida internacionalmente por su gastronomía, declarada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. Especialidades como el baklava, los kebabs o los tradicionales pistachos forman parte de una experiencia culinaria imprescindible para cualquier viajero.

Viajes flexibles y experiencias a medida con SunExpress

La conectividad aérea desempeña un papel clave para descubrir la diversidad de Turquía, y en este sentido, SunExpress ofrece una amplia red de rutas que facilita el acceso a los principales destinos culturales y turísticos del país.

La compañía permite diseñar itinerarios personalizados y viajes multidestino, ideales para combinar cultura, naturaleza, escapadas urbanas y experiencias gastronómicas en un solo viaje.

Turquía continúa posicionándose como uno de los destinos más atractivos para quienes desean descubrir historia, tradición y paisajes inolvidables en una experiencia de viaje completa y diferente.