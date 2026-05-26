Puerto Natales, la puerta de entrada a la Patagonia más salvaje

martes 26 de mayo de 2026 , 10:00h

Glaciares milenarios, montañas de granito, fiordos y horizontes infinitos convierten a Puerto Natales en uno de los grandes destinos de naturaleza de Sudamérica. Situada en la región chilena de Magallanes, esta localidad patagónica se ha consolidado como el punto de partida ideal para descubrir algunos de los paisajes más espectaculares del planeta, con el Parque Nacional Torres del Paine como principal emblema.

Gracias a las conexiones aéreas directas desde Santiago de Chile operadas por SKY Airline, el acceso a este rincón austral resulta cada vez más sencillo para los viajeros internacionales que buscan experiencias ligadas a la aventura, el ecoturismo y la naturaleza en estado puro.

Puerto Natales ofrece una combinación única de paisajes extremos y experiencias auténticas. Desde aquí parten excursiones hacia Torres del Paine, considerado uno de los parques nacionales más impresionantes del mundo, famoso por sus montañas escarpadas, lagos de aguas turquesas, glaciares y rutas de trekking que atraen cada año a viajeros y amantes de la fotografía de naturaleza.

La navegación por los fiordos patagónicos es otra de las grandes experiencias del destino. Los recorridos hacia los glaciares Balmaceda y Serrano permiten adentrarse en escenarios dominados por el hielo, bosques nativos y fauna autóctona, en un entorno de gran valor medioambiental.

Más allá de los circuitos naturales, Puerto Natales también invita a descubrir la cultura de la Patagonia chilena. Las tradicionales estancias ganaderas permiten acercarse a la vida del gaucho magallánico mediante cabalgatas, gastronomía local y experiencias rurales que muestran el carácter y la historia de esta región austral.

En los últimos años, la conectividad aérea ha sido clave para impulsar el crecimiento turístico de la Patagonia chilena. En este contexto, SKY Airline continúa reforzando su presencia regional con una operativa centrada en la eficiencia y la modernización de flota. La compañía opera aeronaves Airbus A320neo, modelos que destacan por una mayor eficiencia energética y una reducción significativa de emisiones y ruido.

La aerolínea también ha registrado importantes indicadores de crecimiento y posicionamiento en la región. Según datos de OAG y Cirium correspondientes a enero de 2026, SKY Airline alcanzó un índice de puntualidad del 92,36 %, situándose entre las compañías más puntuales de América Latina. A ello se suma el incremento del interés turístico hacia destinos sudamericanos como Santiago de Chile y Cusco, reflejando la creciente demanda de rutas combinadas en el continente.

Puerto Natales se consolida así como una propuesta imprescindible para quienes buscan descubrir la esencia más auténtica de la Patagonia: una tierra de silencio, aventura y naturaleza desbordante que deja una huella imborrable en el viajero.