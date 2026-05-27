Bipi transforma su historia en arte urbano con un mural del artista YowYow

miércoles 27 de mayo de 2026 , 09:00h

Bipi, compañía especializada en movilidad flexible, ha presentado un mural creado por el artista urbano YowYow que recorre visualmente los nueve años de historia de la compañía. La obra plasma la evolución de Bipi desde sus inicios en 2017 hasta la actualidad, reflejando hitos, valores y transformaciones que han definido su trayectoria dentro del sector de la movilidad.

El mural funciona como una representación artística del crecimiento de la compañía y de su manera de entender la relación de los usuarios con el automóvil: más flexible, digital y adaptada a las necesidades de cada momento. A través de distintos elementos visuales, referencias y escenas conectadas entre sí, la pieza muestra cómo Bipi ha ido ampliando su propuesta durante estos años, evolucionando al mismo ritmo que las nuevas formas de movilidad.

Con una superficie de 40 metros cuadrados, la obra ha sido realizada íntegramente a mano con pintura acrílica, pinceles y brocha en cerca de 18 horas de trabajo. Para YowYow, el principal reto fue traducir conceptos empresariales complejos a un lenguaje artístico propio: “traducir visualmente un concepto no es sencillo, pero logré adaptar esos elementos en pequeños azulejos que, en conjunto, construyen una estética muy humana”, explica el artista.

Esa aproximación artesanal y fragmentada da lugar a un mural que se construye como una suma de escenas interconectadas, donde cada elemento aporta una parte del relato global. El resultado es una pieza que no solo representa la evolución de Bipi, sino también una reflexión sobre la movilidad como experiencia sensorial y emocional. “Moverse de un punto A a un punto B es una experiencia totalmente sensitiva: cambia la luz, el sonido, el entorno. La movilidad es 100% emocional”, añade YowYow.

La intervención se sitúa además dentro de una visión más amplia del artista, que defiende el papel del arte en espacios cotidianos y no necesariamente culturales: “me interesa que el arte esté en lugares donde no se espera, porque hoy vivimos en entornos muy funcionales y a veces olvidamos el factor humano”. En este sentido, el mural de Bipi busca precisamente introducir esa capa artística en un contexto vinculado a la movilidad y al día a día de las personas.

Nueve años transformando la movilidad

Desde su nacimiento, Bipi ha apostado por transformar el acceso al vehículo mediante un modelo basado en la flexibilidad y la digitalización de procesos. Su servicio de suscripción supuso un cambio en la forma de entender el uso del coche, eliminando barreras tradicionales asociadas a la propiedad.

La colaboración con YowYow se enmarca en una tendencia creciente en la que las marcas apuestan por propuestas creativas y culturales para conectar con sus audiencias. En palabras del artista, “las marcas que generan ruido hoy son las que asumen riesgos creativos y apuestan por colaboraciones o activaciones en el espacio público”.

Con este mural, Bipi convierte su trayectoria en una pieza artística que sintetiza no solo su crecimiento como compañía, sino también la evolución de la movilidad y de las expectativas de los usuarios en los últimos años. Una obra que reivindica lo humano en un entorno cada vez más digital y que invita a detenerse, observar y redescubrir el valor del proceso creativo en lo cotidiano.