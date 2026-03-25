Las 10 mejores estaciones del Pirineo francés para esquiar en Semana Santa

La calidad de la nieve y las agradables temperaturas, junto a las ofertas de primavera, convierten las estaciones de nieve del Pirineo francés en el destino ideal para los amantes del esquí y el relax.

Si buscas las estaciones de esquí con la mejor relación calidad-precio para Semana Santa, el Pirineo francés es tu destino. Con diez estaciones abiertas ofrece muy buenas condiciones de nieve a precios muy por debajo del resto de estaciones y, por supuesto, el que se considera su santo grial: el Ski & Spa. De las diez estaciones que permanecerán abiertas, seis están en el departamento de Altos Pirineos, tres en Pirineos Orientales y una en el Pirineo Bearnés. Por su parte, la estación de Hautacam, en Altos Pirineos, estrena la temporada de verano.

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina —que arrancará este próximo 29 de marzo—, el Pirineo francés se posiciona como el refugio predilecto para quienes buscan estirar la temporada bajo un sol radiante. La clave este año reside en un calendario de aperturas estratégicamente diseñado para cubrir todo el periodo festivo. Mientras que estaciones de Altos Pirineos como Grand Tourmalet, Piau-Engaly y Saint-Lary garantizan actividad hasta el Lunes de Pascua (6 de abril), los destinos de mayor altitud como Cauterets y Peyragudes extienden su compromiso con el esquiador hasta el 19 de abril, permitiendo una desconexión total mucho más allá de los días centrales del período festivo.

Para reforzar su atractivo durante estos días de máxima afluencia, las estaciones han lanzado promociones de primavera que marcan la diferencia en el bolsillo del esquiador. Destaca la oferta "Happy Kids 2026" en dominios como Saint-Lary (Altos Pirineos) y Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pirineo Oriental), donde los niños y jóvenes de entre 5 y 17 años pueden esquiar de forma gratuita bajo condiciones específicas, facilitando que las familias opten por el Pirineo francés frente a otros destinos europeos más costosos. A esto se suman los paquetes de "7 noches + 6 días de forfait" que en estaciones como Gourette o La Mongie, en Grand-Tourmalet, presentan precios altamente competitivos, partiendo desde los 300-400 euros por persona en alojamientos seleccionados.

Por su parte, Piau-Engaly es la estación con la cota más alta, por lo que es el destino de nieve donde disfrutar de las grandes terrazas panorámicas con música en directo. También es el lugar ideal para probar el Snowtubing, esas bajadas en donuts gigantes, una actividad que maravilla a pequeños y adultos, por la tarde, una vez que la nieve se encuentra blanda. Y volviendo a Saint-Lary, la Semana Santa es la época perfecta para disfrutar de la belleza de su pueblo pirinaico, de la gastronomía, las visitas a los productores locales del cerdo negro de Bigorra y para deleitarse con el famoso Gâteau à la Broche, preparado al fuego de leña.

Hasta el 19 de abril también permanecerá abierto el descenso freeride del Pic du Midi. Auqnue este balcón del cielo no es una estación de esquí convencional, cuenta con una de las bajadas más míticas de 1.500 metros de desnivel hasta Artigues-Campan, eso sí reservada sólo a freeriders expertos. Lo bueno del Pic du Midi, Patrimonio de la UNESCO, es la maravilla que siente uno al verse rodeado del Pirineo, al sentir el abismo bajo sus pies cuando uno está sobre el Pontón al cielo y la experiencia visual incomparable que ofrece una visita al planetario más alto de Europa.

El valor añadido de esta Semana Santa no se limita a las pistas, sino a la experiencia integral de bienestar que define al ADN de las estaciones de esquí del Pirineo francés. La excelente relación calidad-precio se hace patente en los combinados de "Ski & Spa", que permiten disfrutar de aguas termales en centros de vanguardia como Balnéa (en el valle del Louron), Spassio (en Peyragudes), Les Bains du Rocher (en Cauterets) o Angléo (en Les Angles), con descuentos significativos al presentar el forfait de jornada. Esta fórmula de deporte matinal y relax vespertino se convierte en el argumento definitivo para elegir unas montañas que, a partir del 29 de marzo, no solo ofrecen nieve de calidad, sino una oferta de ocio y relax imbatible.

En la vertiente más oriental, estaciones como Les Angles y Porté-Puymorens también han confirmado que mantendrán sus remontes operativos hasta el 5 de abril, asegurando que el cierre sea una fiesta del esquí en toda la cordillera. Con este despliegue de facilidades y precios ajustados, el Pirineo francés despide el invierno reivindicando su lugar como el destino de nieve más accesible y auténtico del sur de Europa.

¿Por qué elegir el Pirineo francés para Semana Santa?

Forfaits de primavera: Las estaciones del Pirineo francés ofrecen precios reducidos o promociones para los más pequeños durante estas fechas.

Más horas de luz: Las jornadas se alargan y permiten disfrutar de las terrazas en las pistas y del ambiente de los pueblos.

Accesibilidad: Sin las aglomeraciones de febrero, es el momento perfecto para aprender a esquiar o perfeccionar la técnica con una nieve más dócil.

3 experiencias imprescindibles para estas fiestas

Esquí y gastronomía al sol: En Saint-Lary (abierta hasta el 6 de abril), la terraza es tan importante como la pista. No te pierdas una degustación de quesos locales antes de la última bajada.

El espectáculo del Pic du Midi: Hasta el 19 de abril, el techo del Pirineo ofrece los mejores atardeceres de la temporada desde su puente de cristal.

Esquí con vistas al Mediterráneo: Aprovecha para disfrutar del esquí nórdico o las raquetas con vistas al mar en Font-Romeu Pyrénées 2000.