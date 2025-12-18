Air Europa celebra 10 años de su ruta a Paraguay con récord de pasajeros

jueves 18 de diciembre de 2025 , 09:00h

El 16 de diciembre de 2015, Air Europa llevaba a cabo el vuelo inaugural de su conexión entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y Asunción, la capital de Paraguay. Diez años después, la aerolínea celebra la efeméride con sus mejores cifras históricas y la previsión de seguir elevando sus resultados para el ejercicio 2026, tanto en vuelos como en oferta de plazas y pasajeros transportados.

A lo largo de 2025, la aerolínea habrá llevado a cabo 675 vuelos entre ambos destinos, lo que representa casi un 15% más en relación con el ejercicio precedente. Tras elevarse la actividad a una frecuencia diaria desde el pasado mes de junio, la oferta de plazas ha superado las 221.000, lo que supone un 16% más frente a 2024. Esto ha permitido que más de 202.000 personas vuelen este año con Air Europa en esta ruta, un 19% por encima de la cifra registrada en el periodo anterior y con una ocupación del 91%, lo que evidencia la alta demanda existente.

Air Europa, que mantendrá su operativa diaria en 2026, tiene previsto aumentar un 8% sus vuelos entre Madrid y Asunción. Esto permitirá ampliar la oferta de plazas hasta superar las 247.000.

La apertura de la ruta a Paraguay supuso un hito de importancia clave para el país. Desde 1994 y tras 21 años sin vuelos directos con Madrid, el inicio de la operativa con Air Europa abría nuevas oportunidades para el turismo y los negocios. Asimismo, reforzaba la posición de liderazgo de la compañía en la región del Caribe, desde la que inició su expansión hacia otros países de Sudamérica. De las dos frecuencias semanales con las que comenzó la actividad se pasaría, posteriormente, a la triangulación con la ciudad argentina de Córdoba aumentando de forma progresiva las frecuencias. Desde 2023, Air Europa retoma el vuelo directo entre Madrid y la capital de Paraguay y desde junio del pasado año une ambas ciudades a diario.

En esta década, Air Europa ha operado más de 4.400 vuelos, transportando a casi 1,2 millones de pasajeros entre ambos lados del Atlántico. Con una ocupación media que, históricamente, se ha situado en torno al 88%, la ruta se cubre con la flota Boeing 787 Dreamliner, uno de los modelos más avanzados y eficientes de su categoría.

Con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de las operaciones de Air Europa en Paraguay, la aerolínea celebra hoy un evento en los Jardines de la Residencia del Embajador de España en la República del Paraguay al que asistirán el director comercial de Air Europa, Imanol Pérez; la directora regional de América, Karim Balarezo; el Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez; la Ministra de Turismo, Angie Duarte y el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Nelson Mendoza, entre otras autoridades paraguayas, miembros del cuerpo diplomático, proveedores y representantes de agencias de viajes del país. Este encuentro no sólo permitirá celebrar los diez años de la ruta sino también el impacto positivo que su inicio y evolución ha tenido en la integración y el crecimiento del sector aéreo en Paraguay.