Centro Danza Matadero presenta el estreno de La protagonista, primer solo de Lorena Nogal

lunes 22 de junio de 2026 , 08:15h

Centro Danza Matadero, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, acoge los días 26 y 27 de junio el estreno absoluto de La protagonista, nuevo espectáculo de Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza 2024, sobre la identidad, la memoria, la transformación y el cuerpo como territorio de revelación.

Asociada desde hace casi 20 años a La Veronal, donde trabaja estrechamente con Marcos Morau como intérprete y colaboradora creativa, Nogal presenta con La protagonista su primer solo de danza de gran formato en sala, después de piezas tan celebradas y fundamentales en su trayectoria individual como El elogio de la fisura y PICASSa.

Concebida como una investigación sobre aquello que nos constituye, La protagonista propone un viaje escénico donde el sentido no se impone, sino que emerge.

La pieza no representa una identidad fija ni una narrativa cerrada; se presenta como una presencia permeable, atravesada por materiales, emociones y estados de transformación, con elementos escenográficos que mutan junto a la intérprete y coreógrafa en escena.

Esta pieza se sostiene en la idea de que todo cambio implica un pequeño proceso de vida y muerte. Cada gesto precede y sucede a otro, como eslabones de una cadena. Todo es finito, temporal y transitorio. Una reconciliación con el carácter cambiante de la existencia. En este sentido, La protagonista es una pieza que funciona como un psicoanálisis en movimiento, un laboratorio alquímico donde la escenografía, el vestuario y los objetos mutan creando una cartografía poética hecha de materiales, texturas y estados del ser que revelan los pliegues de la identidad. Una pieza que nace de manera orgánica y concebida como un canal de sanación para que el público conciba la realidad de otra manera.

Nogal se ha rodeado en La protagonista de un equipo formado por Pol Guasch en la asesoría de textos, Mónica Almirall en la asistencia dramatúrgica, Marina Rodríguez en la asistencia de movimiento, Juan Cristóbal Saavedra en la creación musical y el diseño sonoro, Rafael Heredia como colaborador musical especial, Mirko Zeni en la composición escénica y construcción de elementos, Álvaro Esteban en la ayudantía de dirección, Mar García-Marlota en el diseño de vestuario, Víctor Cuenca en la dirección técnica e iluminación y Ángela Boix en la dirección de producción.

La protagonista es una coproducción de Centro Danza Matadero, Grec Festival de Barcelona, Mercat de les Flors, Dansàneu Festival de Cultures del Pirineu, Graner centro de creación de danza y artes vivas y Lorena Nogal con el apoyo de Fabra i Coats y Can Gassol.

Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza 2024

Lorena Nogal es bailarina, coreógrafa y creadora, reconocida como una de las figuras más destacadas de la danza contemporánea en España. En 2024 recibió el Premio Nacional de Danza (Interpretación) y el Premio Talía a mejor intérprete.