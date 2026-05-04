El Festival CÚBIT, Ignacio Prego, Lisi Estarás y Laura Ramírez, en mayo a Contemporánea Condeduque

lunes 04 de mayo de 2026 , 08:00h

Contemporánea Condeduque programa para este mes de mayo un conjunto de actividades que abarcan todas las artes escénicas contemporáneas, con ‘Ciencia + Arte’ como protagonista del mes en la primera edición del Festival CÚBIT, además de la música y la danza. A estas disciplinas se sumarán pensamiento y literatura, mediación, arte y otras propuestas para todos los públicos.

‘Ciencia y arte’

Contemporánea Condeduque acogerá del 23 al 30 de mayo CÚBIT. Ciencia + Arte: un festival que, en su primera edición, convoca a artistas, científicos, pensadores y creadores para explorar juntos las promesas y peligros, seducciones y resistencias que despierta la inteligencia artificial en el campo del arte y la cultura. Durante nueve días, este espacio municipal se convertirá en un laboratorio de experimentación interdisciplinar.

‘Teatro y danza’

En el apartado ‘Teatro y Danza’, Contemporánea Condeduque acogerá el estreno en Madrid de #Thisisbeauty, de la coreógrafa y bailarina argentina Lisi Estarás (8 y 9 de mayo) y el estreno absoluto de Oasis Of Serenety, de la coreógrafa e intérprete Laura Ramírez Ashbaugh (13 y 14 de mayo).

‘Música’

Mayo ofrecerá también en Contemporánea Condeduque el estreno absoluto del concierto Todos los bienes del mundo, ofrecido por Ignacio Prego, María Berasarte, Pablo M. Caminero y David Mayoral (22 de mayo).

‘Artes visuales’

En el apartado de artes visuales, se acaba de inaugurar en la Sala de Bóvedas la exposición ‘Nombrar el mundo’, de la artista argentina Mariela Scafati. Sus obras, pinturas expandidas que se transforman en esculturas e instalaciones, pasan de ser superficie a ser lugar para desarrollo de la subjetividad colectiva. Esta nueva exposición estará abierta hasta el 19 de julio.

‘Pensamiento y literatura’

El 19 de mayo tendrá lugar el diálogo ‘Todos los finales: Una conversación con Simon Critchley’. El filósofo británico, muy interesado por las formas en las que la condición trágica del ser humano es representada en el teatro y la literatura, se vale de la obra de Racine, las de Shakespeare, Ibsen y Beckett, para responder a las preguntas de por qué, cómo y a causa de qué morimos o acabamos con la vida.

Danza y mediación

Desde el mes de diciembre y hasta junio de 2026, el público joven sigue contando con POM Condeduque, una sala polivalente convertida en un salón de baile del siglo XXI. Un punto de encuentro en el que entrenar, ensayar, sudar, pensar y celebrar. El proyecto combina danza y mediación para acompañar a jóvenes en su profesionalización dentro del mundo de la danza.

Clubes de lectura

También hasta el mes de junio, niños y jóvenes pueden disfrutar de la propuesta ‘Cómics, álbumes ilustrados y juegos de mesa de no ficción’, el club de lectura mensual guiado por la escritora y periodista Sofía Caruncho, que, a través de distintas obras, trata temas de actualidad o de la historia de la cultura. Además, un viernes al mes, en el club de lectura ‘Ensayos Gráficos’, con Javier Olivares, se analizan obras destacadas del ensayo gráfico y el periodismo en viñetas. La sesión del 29 de mayo se dedicará a ‘Notas al pie de Gaza’, de Joe Sacco.