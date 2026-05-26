Lake Machine, de la coreógrafa brasileña Mari Paula, en Contemporánea Condeduque

martes 26 de mayo de 2026 , 08:30h

La coreógrafa, creadora y performer brasileña Mari Paula presenta en Madrid, dentro de Contemporánea Condeduque, Lake Machine, una propuesta escénica contemporánea que revisita los universos clásicos del ballet y el teatro desde una mirada crítica, poética y profundamente personal.

La pieza rescata a tres figuras femeninas icónicas —Odette y Odile, de El lago de los cisnes, y Ofelia, de Hamlet— para liberarlas de los roles de víctimas, locas o mártires a los que han sido condenadas históricamente.

A través de la danza, la performance y una poderosa construcción visual y sonora, Lake Machine se convierte en una respuesta contemporánea a las estructuras patriarcales, clasistas y normativas que durante siglos han condicionado la representación de las mujeres en las artes escénicas.

La obra parte también de una dimensión autobiográfica profundamente íntima: Mari Paula transforma sus propios duelos en una coreografía de resistencia y transformación. Una pieza que convierte la experiencia personal en una reflexión universal sobre el cuerpo, el género, el amor, la muerte y la memoria.

En palabras de la propia creadora:

“'Lake Machine' propone un espacio donde “la locura no es castigo ni destino, el amor no es sacrificio y el género es un territorio fluido.” — Mari Paula.

Una pieza nacida del duelo y la transformación

El espectáculo es el resultado de más de dos años de investigación artística en torno a la relación entre el cuerpo femenino, la muerte y los mecanismos dramáticos heredados de la tradición clásica. Durante ese proceso creativo, Mari Paula atravesó además tres duelos personales provocados por la pérdida de tres hijas durante la gestación, una experiencia que terminó integrándose de forma decisiva en el corazón de la obra.

En palabras del poeta, musicólogo y gestor cultural Regino Mateo Pardo:

“Eso es 'Lake Machine', pero también es una apuesta coreográfica y personal arriesgada, expuesta, que desnuda emociones y quejas, que trata de devolver a las Odette, Odile y Ofelias de la historia de la cultura y de la historia de la vida a la escena, para tejer una queja, una rebeldía, un papel diferente y un final diverso.

Una apuesta de gran aliento, que parece una evolución lógica desde las piezas y proyectos que ya conocíamos de Mari Paula, de la seriedad y rigor de su trabajo, de la consciencia del cuerpo, el movimiento y el arte como vehículos para contar y transgredir”.

Lejos de reproducir la tragedia tradicional, Lake Machine propone una resignificación de esos relatos. Aquí, la locura no es castigo ni destino, el amor no es sacrificio y la muerte deja de representarse desde el sufrimiento romántico para convertirse en un espacio de transformación y emancipación.

Una experiencia escénica híbrida entre danza, performance y memoria

Lake Machine articula un lenguaje escénico contemporáneo en el que confluyen la danza, el teatro físico y la música en directo. El espectáculo propone una experiencia inmersiva donde el cuerpo adquiere una dimensión política y emocional capaz de cuestionar los imaginarios tradicionales sobre la feminidad.

La pieza se construye desde una estética orgánica y sensorial que contrapone la fragilidad con la potencia física de las intérpretes, en una dramaturgia que transita entre lo íntimo y lo colectivo.

La música original de José Venditti dialoga con composiciones de Tchaikovsky para construir una atmósfera escénica cargada de tensión, sensibilidad y fisicidad, donde las intérpretes reclaman presencia y reconocimiento desde la escena.

En escena, siete intérpretes construyen un universo físico y emocional donde los cuerpos dialogan constantemente con la música en directo. Música y movimiento se interpelan mutuamente en una pieza para la que el compositor ha aislado ciertos fragmentos melódicos y gestos armónicos de ‘El lago de los cisnes’ de Tchaikovsky para crear un paisaje sonoro híbrido “donde conviven ecos de la música concreta y el neoclasicismo con percusiones y elementos electrónicos vinculados al funk brasileño”.

Con esta creación, Mari Paula consolida una línea artística centrada en la reflexión y en la investigación sobre cuerpo y la identidad, desarrollando propuestas escénicas donde la experiencia biográfica dialoga con los grandes relatos culturales contemporáneos.

Lake Machine es una coproducción junto al Palacio de Festivales de Cantabria y cuenta con la colaboración del Contemporánea Condeduque y el Dansa Metropolitana. El proyecto ha contado además con el apoyo de algunas de las principales instituciones y plataformas vinculadas a la creación contemporánea y la danza, como el Centro Coreográfico Canal, Centro Huarte, el programa Culture Moves Europe del Goethe-Institut, Las Vivas Plataforma Iberoamericana de Danza y el Certamen Coreográfico de Madrid.