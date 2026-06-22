El hotel Kimpton Los Monteros celebra el Pride con cultura, música y solidaridad en Marbella

lunes 22 de junio de 2026 , 08:30h

El emblemático hotel marbellí presenta una programación especial durante junio y julio con encuentros literarios, música en directo, experiencias culturales y acciones solidarias para celebrar la diversidad y la inclusión.

La diversidad, la cultura y la celebración tienen este verano una dirección en Marbella. Kimpton Los Monteros, el emblemático hotel recientemente renovado bajo el sello de la prestigiosa marca hotelera, ha preparado una programación especial con motivo del Pride Month y las celebraciones del Pride de Marbella, una agenda que durante junio y julio reunirá literatura, música, encuentros sociales y acciones solidarias en un ambiente abierto y acogedor.

La iniciativa conecta con el ADN de Kimpton, una marca nacida en San Francisco en 1981 y reconocida por su compromiso histórico con la inclusión. Durante los años 80, en plena crisis del VIH/SIDA, Kimpton se convirtió en un espacio seguro y acogedor para empleados y viajeros LGBTQ+, una filosofía que consolidó en 2004 al convertirse en la primera compañía hotelera en obtener el 100 % en el Corporate Equality Index de la Human Rights Campaign.

Ese espíritu inclusivo encuentra hoy su reflejo en Kimpton Los Monteros, un hotel donde el lujo se interpreta como la libertad de ser uno mismo y donde la hospitalidad se vive sin etiquetas.

Un brindis por la diversidad

Durante todo el mes, el hotel ofrecerá un Pride Month Spritz Menu, una selección de cócteles creada para celebrar la diversidad y cuyo protagonista será el Pride Spritz.

Además, la iniciativa tendrá un componente solidario: por cada Pride Spritz servido, se donarán dos euros a la Fundación Eddy-G, organización que apoya a jóvenes del colectivo LGTBIQ+ en situación de vulnerabilidad.

Marbella se tiñe de rosa

El próximo 26 de junio, coincidiendo con las celebraciones del Pride de Marbella, Kimpton Los Monteros iluminará su fachada con luces rosas como símbolo de visibilidad, apoyo y celebración.

Ese mismo día tendrá lugar el Pride Social Hour, un encuentro abierto al público que reunirá a huéspedes, visitantes y empleados en el patio del hotel para compartir un brindis por la inclusión en un ambiente cercano, relajado y festivo.

Literatura con acento Pride

La programación continuará el 1 de julio con una edición especial de Kimpton Book Notes, el club de lectura impulsado por el hotel.

En esta ocasión, el invitado será Juan Carlos Ahijón, autor de Bajo el cielo de Madrid, quien participará en una conversación con los asistentes en un formato íntimo y participativo pensado para fomentar el diálogo y el intercambio de ideas.

La sesión estará moderada por el periodista Bertie Espinosa, director de Essence Mag, y cada participante recibirá un ejemplar del libro como parte de la experiencia.

Música al atardecer en Escondido Rooftop

El 3 de julio, el espectacular Escondido Rooftop volverá a convertirse en escenario de celebración con una edición especial protagonizada por el carismático DJ Pepino Marino.

Música, cultura y espíritu festivo se darán cita en uno de los espacios más emblemáticos del hotel, con las mejores vistas de Marbella y el Mediterráneo como telón de fondo.

Historias que merecen ser escuchadas

La programación culminará el 9 de julio con Servicio de Confesiones by Kimpton Los Monteros, un podcast concebido como un espacio para compartir historias, experiencias y reflexiones en torno a la identidad, la creatividad y la diversidad.

La sesión estará conducida por Xenon Spain, que conversará con un invitado sorpresa en un encuentro que promete emociones, inspiración y conversaciones auténticas.

Un compromiso que va más allá del Pride

Más allá de esta programación especial, Kimpton Los Monteros desarrollará durante estas semanas diversas iniciativas internas dirigidas a su equipo, centradas en la diversidad, la inclusión y la sensibilización.

Se trata de una filosofía que forma parte del legado de la marca. A lo largo de su historia, Kimpton ha sido pionera en el sector hotelero al impulsar beneficios específicos para empleados LGBTQ+, incluyendo políticas de apoyo a personas transgénero y medidas destinadas a compensar la desigualdad fiscal que durante años afectó a las parejas del mismo sexo antes de la legalización del matrimonio igualitario.

Un compromiso que le ha valido reconocimientos como el Workplace Equality Innovation Award y que continúa vigente hoy en cada uno de sus hoteles.

Porque para Kimpton, celebrar el Pride no es una acción puntual, sino una manera de entender la hospitalidad: crear espacios donde todas las personas se sientan vistas, escuchadas y, sobre todo, bienvenidas.