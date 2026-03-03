Arranca Ellas Crean con Leonor Watling, Danza los Museos y las mujeres del surrealismo

martes 03 de marzo de 2026 , 08:30h

Ellas Crean 2026, nacido en 2005 al calor de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuenta con el apoyo principal de la Junta Municipal del Distrito de Tetuán (Ayuntamiento de Madrid) y la participación de la Subdirección General de Museos Estatales (Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ministerio de Cultura).



Jazz, poesía surrealista y danza en el distrito de Tetuán



El Centro Cultural Eduardo Úrculo presenta en los primeros días de Ellas Crean una programación diversa donde la poesía, la danza contemporánea y el jazz dialogan con el público en clave de presente. Cuerpo, palabra y música como ejes de una experiencia cultural compartida. La programación arranca el jueves 5 de marzo con una cita literaria de calado: la presentación y lectura de La llama ebria. Antología de mujeres poetas del surrealismo (Bartleby Editores / La Torre Magnética), con la participación de Lurdes Martínez, Aurora Feijoo, Rosana Acquaroni y Xoán Abeleira. Una inmersión en el imaginario insurgente de las mujeres surrealistas que recupera una constelación de autoras relegadas durante décadas a los márgenes de la historia oficial del movimiento.



La danza toma el relevo el viernes 6 de marzo con Ábrego, de la Cía. Corpo Liminal, dirigida por Alba González. Este quinteto de danza contemporánea articula una potente metáfora escénica en torno a la raíz y el viento: lo que nos sostiene y lo que nos transforma. En escena, cinco intérpretes (entre ellas la Premio Nacional de Danza Dácil González) atraviesan un ritual colectivo donde el cuerpo se convierte en territorio de tránsito.



El sábado 7 de marzo tendrá lugar una de las grandes citas de esta edición: la música irrumpe con elegancia y complicidad gracias a Leo & Leo, el nuevo proyecto de Leonor Watling & Leo Sidran, acompañados por The Groovy French Band y los artistas invitados César Filiú (saxo) y Javi Peña (guitarra). El encuentro entre la actriz y cantante española y el músico y productor estadounidense cristaliza en un formato íntimo que combina pop sofisticado, jazz elegante y una puesta en escena conversacional.



Danza en los Museos: el patrimonio como espacio vivo



El ciclo Danza en los Museos convierte espacios patrimoniales en territorios vivos de movimiento y pensamiento. Gracias a la colaboración de los museos estatales del Ministerio de Cultura, Danza en los Museos lleva desde 2019 introduciendo este arte en espacios inéditos como las salas de los museos.



El jueves 5 de marzo, el vestíbulo del Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico acoge el estreno absoluto de Flor de desierto, de Cristiane Boullosa, coreógrafa y pedagoga con una extensa trayectoria internacional. La pieza, que se presenta por primera vez coincidiendo con el festival, es una invitación a la mirada que contempla sin juzgar, a permanecer ante aquello que incomoda hasta que el cuerpo encuentre su propia danza.



El sábado 7 de marzo, el Museo de América se convierte en escenario para el estreno absoluto de La peor de todas, creación e interpretación de Inés Narváez Arróspide. La pieza propone un acercamiento sensible a la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, entendida como fuerza vital que brota incluso en contextos de opresión.

La primera semana de Ellas Crean culmina el domingo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con After the Drop, de Lucía Montes & Mado Dallery, en el patio del Museo del Traje. La pieza, interpretada junto a Beatriz de Paz, amplía la investigación corporal que ambas creadoras desarrollan desde 2020.