lunes 15 de junio de 2026 , 08:45h

UN VIAJE ESCÉNICO DE POESÍA, MÚSICA Y DANZA INSPIRADO EN LA OBRA DE ROSANA ACQUARONI, NUEVO ESTRENO ABSOLUTO EN EL TEATRO DE LA ZARZUELA

'18 Ciervas' narra la historia de una mujer madura que renace y se salva a sí misma al permitirse un nuevo amor, un paso complejo pero gratificante que no podrá dar hasta aceptar su verdad.

Concebido y producido por la pianista y compositora Sira Hernández, el montaje reúne a tres destacadas creadoras de la escena española: la bailaora y Premio Nacional de Danza Olga Pericet, la actriz Olivia Molina y la directora escénica Janet Novas.

Se trata de un estreno absoluto para el Teatro de la Zarzuela creado por Sira Hernández a partir del poemario homónimo de la escritora madrileña Rosana Acquaroni, inspirado a su vez por las dieciocho ciervas pintadas hace miles de años en la cueva de Covalanas (Cantabria). Aquellas figuras ancestrales se convierten aquí en símbolo de la experiencia femenina, de la herida y de la supervivencia, de la búsqueda de la verdad y de la capacidad de renacer. La pianista transforma los poemas en un espectáculo-recital que se convierte en un viaje sonoro y escénico sobre el renacimiento personal.

“Esas ciervas cazadas o heridas, dibujadas en la piedra, salvajes, éramos todas nosotras, las mujeres, en una danza casi ritual y catártica, luchando por ser nosotras mismas, por vivir”, explica Sira Hernández sobre el origen de un proyecto que comenzó a gestarse tras escuchar a Rosana Acquaroni leer sus poemas en Madrid.

Acompañarán a la pianista sobre el escenario del coliseo madrileño, la actriz Olivia Molina, encargada del relato oral, y la bailarina Olga Pericet, quien a través del movimiento plasmará los estados interiores de la protagonista. Ambas, bajo la dirección escénica de Janet Novás.

Ciclo 'Ellas: nosotras'

'18 Ciervas' forma parte del ciclo de conciertos 'Ellas: Nosotras' inaugurado en noviembre de 2025 con 'Soñando Caminos', un recital de homenaje a Antonio Machado en el 150 Aniversario de su nacimiento, que fue magistralmente interpretado por la soprano Sara Bañeras, con José Ramón Martín Díaz al piano.

Con cuatro conciertos programados, 'Ellas: Nosotras' es un homenaje a las voces de mujeres que, como dijo Espido Freire, "constituyen palabra a palabra, un territorio nuevo'. Forma parte del programa del ciclo 'De lo emergente a lo consagrado', un concierto celebrado el pasado 9 de junio con las obras ganadoras del V Premio de Composición del Teatro de la Zarzuela. Tras '18 Ciervas', pondrá el broche de oro 'Aquella ciudad, en otros tiempos', un recital en el que Elvira Lindo (narradora) y Antonio Galera (piano) recordarán cómo Nueva York se convirtió para muchos artistas en una especie de bautismo hacia la modernidad.