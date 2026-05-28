El Teatro de la Zarzuela celebra 170 años mirando al futuro

jueves 28 de mayo de 2026 , 08:45h

El Teatro de la Zarzuela apuesta por los clásicos, la creación y los nuevos públicos en su nueva temporada

La temporada 2026/2027 del Teatro de la Zarzuela llega marcada por una fecha muy especial: en octubre el teatro cumple 170 años.

La nueva programación quiere celebrar esa trayectoria mezclando tradición y modernidad, recuperando grandes títulos de la zarzuela y apostando también por nuevas producciones, danza, conciertos y actividades para atraer a nuevos públicos.

La directora del teatro, Isamay Benavente, presentó una temporada que busca unir lo popular y lo culto, inspirándose además en el espíritu de la Generación del 27, de la que también se celebran los cien años. La idea es ofrecer una programación variada, abierta y actual, sin perder de vista la esencia del género lírico español.

Uno de los grandes pilares de la temporada será, como siempre, la zarzuela. Habrá reposiciones de títulos muy conocidos y nuevas producciones. Entre las obras más destacadas están Los Gavilanes de Jacinto Guerrero, con dirección de escena de Mario Gas; una nueva versión de La bruja de Ruperto Chapí; y una coproducción internacional de El barberillo de Lavapiés de Francisco Asenjo Barbieri junto al Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo y el Theater Basel suizo.

También volverá La verbena de la Paloma de Tomás Bretón, uno de los títulos más populares del repertorio, en la exitosa producción de Nuria Castejón. Además, el Proyecto Zarza —la iniciativa dirigida a jóvenes intérpretes y nuevos espectadores— recuperará El dúo de «La africana» de Manuel Fernández Caballero.

La programación lírica incluirá además la recuperación de Venus y Adonis, una zarzuela barroca de José de Nebra, y el estreno absoluto de la ópera Las trece rosas rojas, de la compositora Cecilia Bercovich. Con ello, el teatro quiere seguir apostando tanto por el patrimonio musical español como por la creación contemporánea.

Otro apartado importante será el Teatro Musical de Cámara, que mantiene la colaboración con la Fundación Juan March y otras instituciones culturales. Entre las propuestas destacan Andrómeda y Perseo de Juan Hidalgo y Poeta en Nueva York, basada en la obra de Federico García Lorca, con música de Alberto Carretero.

La danza seguirá teniendo una presencia destacada. La Compañía Nacional de Danza presentará AIÓN, mientras que el Ballet Nacional de España cerrará la temporada con Carmen. También habrá espacio para otros espectáculos como Les ballets espagnols de «La Argentina», de la compañía de Antonio Najarro, y Bailar al gallo, de Olga Pericet y Marco Flores, inspirado en la Generación del 27.

En el apartado de conciertos, la temporada incluirá homenajes a Manuel de Falla y Alfredo Kraus, además del tradicional concierto de Año Nuevo dedicado a jóvenes artistas de la zarzuela. También participarán figuras destacadas de la música popular como Rosa León, Mayte Martín, Carmen Linares y Jesús Méndez.

El teatro seguirá apostando por los nuevos públicos y por la educación. Continuarán proyectos como Zarzuelita, dirigido a bebés y niños pequeños; el Proyecto Zarza para jóvenes; y actividades escolares, visitas guiadas y recursos educativos. También seguirá adelante la iniciativa “Mujeres de Zarzuela”, destinada a dar mayor visibilidad a artistas femeninas vinculadas al género.

En conjunto, la temporada 26/27 quiere mostrar un Teatro de la Zarzuela abierto, moderno y diverso, capaz de conservar la tradición sin quedarse anclado en ella. La programación combina grandes clásicos, nuevas miradas escénicas, creación contemporánea, danza, conciertos y actividades educativas, todo ello en un año especialmente simbólico por el 170 aniversario del teatro y el centenario de la Generación del 27.

DE NUEVO UNA TEMPORADA DE GRANDES ARTISTAS

La temporada 26/27 del Teatro de la zarzuela se caracterizará también por la presencia en ella de grandes artistas. De esta manera, tendremos a directores musicales como José Miguel Pérez-Sierra –titular del teatro–, Carlos Aragón, Jordi Bernàcer, Julia Cruz, Alberto Miguélez Rouco, Luis Miguel Méndez, Aarón Zapico; a directores de escena como Nuria Castejón, Alfonso Romero, Mario Gas, Ignacio García, Susana Gómez, Amelia Ochandiano, Christof Loy; y a cantantes y actores de la talla de Jorge de León, Ruth Iniesta, Juan Jesús Rodríguez, Nancy Fabiola Herrera, Celso Albelo, Borja Quiza, Sofía Esparza, Miren Urbieta-Vega, César San Martín, Sara Baneras, Milagros Martín, Carmen Romeu, María Rey-Joly, Serena Pérez, Javier Franco, Ángeles Blancas, Maite Alberola, Rocío Pérez, Ruth Rosique, Carmen Solís, Amparo Navarro, Maribel Ortega, Sonia de Munck, Carolina Moncada, Cristina Toledo, Lola Casariego, Carol García, David Oller, Jorge Rodríguez-Norton, Javier Povedano, Ana San Martín, Natalia Labourdette, Annya Pinto, Yasmín Forastiero, Mar Morán, Leticia Rodríguez, Toni Comas, Gerardo López, Gurutze Beitia, Sara Salado, Rafa Castejón, Lucía Beltrán, Arantxa Cooper, Andrea Rey, José Julián Frontal, Gabriel Alonso, Vicenç Esteve, Santiago Ballerini, Mónica Redondo, Andrés Sánchez Joglar, César Gutiérrez-Figueiras, Pablo García-López, Luis López, Xavier Ribera-Vall, Tamara Banješević, Natalie Pérez, María José Moreno, Iria Goti, Judith Subirana, Carlos Reynoso, Carmen Artaza, Montserrat Seró, Santiago Sánchez, César Arrieta, Alejandro Balinas, Pilar Alva-Martín, Maëlys Robinne, Andrea Rey, Rita Filipe, Gabriel Díaz y Javier Blanco o Sergio Gómez «El Colorao»