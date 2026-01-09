Tría Áurea, el programa de visitas para descubrir el barroco madrileño

viernes 09 de enero de 2026 , 09:00h

Esta iniciativa permite adentrarse en tres templos excepcionales considerados grandes representantes de este estilo cultural. Son San Antonio de los Alemanes, la ‘capilla sixtina’ de Madrid; el Convento de San Plácido, que tiene la mayor colección de Claudio Coello del mundo; y el Convento de las Comendadoras de Santiago, Bien de Interés Cultural desde 1970.

Tría Aurea da nombre a un nuevo programa de visitas que incluye la visita conjunta a tres hitos del barroco madrileño: la Iglesia de San Antonio de los Alemanes, el Monasterio de las Comendadoras de Santiago y la Iglesia de San Plácido. Las visitas estarán disponibles de martes a domingos en distintos horarios.

En esta visita se podrá disfrutar de espacios sacros exponentes del Barroco madrileño. Es el caso de la Iglesia de San Antonio de los Alemanes, considerada como "la Capilla Sixtina de Madrid". Esta iglesia barroca, construida entre 1624 y 1633, fue edificada como capilla para el Hospital de San Antonio de los Portugueses, fundado en 1606 por el rey Felipe III. A lo largo de su historia ha sufrido diversas restauraciones e intervenciones que han mantenido y recuperado este magnífico ejemplo del barroco madrileño

La visita también incluye la Iglesia Monasterio de las Benedictinas de San Plácido, templo en el que se acoge la mayor colección de Claudio Coello del mundo. Esta iglesia, obra del arquitecto Fray Lorenzo de San Nicolás, se comenzó a construir en 1641, concluyendo las obras 20 años después. En su interior se encuentra un Cristo yacente de Gregorio Fernández y, en su momento, albergó también el Cristo crucificado de Velázquez, pintado expresamente para esta iglesia. En 1943 fue declarada Monumento Nacional.

Por último, la visita cuenta con una visita al Monasterio de las Comendadoras de Santiago, fundado por Felipe IV en 1650. Obra de los arquitectos Manuel y José del Olmo, su elemento más destacado es, sin duda, su iglesia, de planta de cruz griega y extremidades en semicírculo, con una hermosa cúpula sobre pechinas y pilares achaflanados en el centro.