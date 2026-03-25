Nace el Festival CÚBIT de Ciencia + Arte en Contemporánea Condeduque

miércoles 25 de marzo de 2026 , 08:00h

¿Puede una máquina imaginar? ¿Estamos programando la cultura del mañana? ¿El futuro del arte será humano, artificial o híbrido? Estas serán algunas de las cuestiones que el festival planteará a los participantes

Contemporánea Condeduque acogerá del 23 al 30 de mayo CÚBIT. Ciencia + Arte: un festival que, en su primera edición, convoca a artistas, científicos, pensadores y creadores para explorar juntos las promesas y peligros, seducciones y resistencias que despierta la inteligencia artificial en el campo del arte y la cultura.

La IA ya no habita únicamente los laboratorios ni las pantallas. Ha colonizado nuestros imaginarios, nuestras prácticas creativas, nuestras formas de pensar y sentir el mundo. CÚBIT. Ciencia + Arte nace como un espacio de exploración crítica y poética de este nuevo territorio.

Durante nueve días, el centro se convertirá en un laboratorio de experimentación interdisciplinar. Desde la danza robótica de Famulus 4.0 hasta el teatro de marionetas computacional de The Big Bang, desde el teatro de Carla Nyman y Lluna Issá Casterà o la pieza de Amir Yatziv hasta los talleres de escritura con IA, el festival traza un mapa diverso de las relaciones posibles entre la creatividad humana y los algoritmos que la amplifican, la desafían o la transforman.

CÚBIT. Ciencia + Arte se plantea (y no ofrece respuestas fáciles) múltiples cuestiones como: ¿puede una máquina imaginar?, ¿el futuro del arte será humano, artificial o híbrido?, ¿quién crea cuando nadie crea solo? Y propone, en cambio, un diálogo abierto: coloquios, proyecciones, performances, talleres y conversaciones que nos permitan pensar juntos qué significa crear en la era de la inteligencia artificial. Porque si el arte siempre ha sido un modo de preguntarnos qué nos hace humanos, hoy esa pregunta resuena con una urgencia renovada.

En palabras de Jorge Volpi, director artístico de Contemporánea Condeduque, “el Festival CÚBIT. Ciencia + Arte no ofrece certezas tranquilizadoras, sino un espacio para pensar colectivamente cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra relación con el arte, la literatura y la creatividad. Un encuentro imprescindible para creadores, lectores, artistas y ciudadanos que no quieren limitarse a consumir el futuro y prefieren participar activamente en su construcción”.