Madrid Unique Destination acerca la oferta turística de la capital al mercado asiático

lunes 13 de abril de 2026 , 10:00h

Madrid Unique Destination organiza su primera acción propia de 2026 en mercados internacionales…

El club de producto de turismo de alto impacto del Área Delegada de Turismo ha realizado un roadshow por Cantón y Pekín, dos ciudades con gran potencial de emisión de viajeros hacia Madrid.

Esta acción promocional, que ha incluido reuniones y encuentros con profesionales del sector turístico chino, ha contado con la participación de seis miembros de Madrid Unique Destination.

Este roadshow inclluyó encuentros estratégicos, workshops y eventos de networking en ambas ciudades, con la participación de agencias profesionales del mercado chino.

En 2025, China estuvo en el Top Ten de mercados emisores hacia Madrid, con más de 400,000 pernoctaciones y un elevado gasto medio por turista.