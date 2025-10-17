La marca COS reabre su tienda de Claudio Coello en Madrid totalmente renovada

El pasado 10 de octubre, COS reabrió su tienda en el corazón del reconocido distrito comercial de Madrid, Claudio Coello. Diseñado con la experiencia de especialistas en interiorismo, el espacio refleja un equilibrio entre la exploración de materiales y un mobiliario cuidadosamente seleccionado.

Una paleta de tonos suaves da forma al interior, ofreciendo un fondo neutro que realza los profundos tonos azul tinta de la colección Otoño-Invierno 2025 de la marca. Con una superficie de 522 m² distribuidos en dos niveles, las prendas y accesorios se presentan en sistemas de rieles de aluminio y vitrinas con estanterías de Smile Plastics, fabricadas con plástico 100% reciclado. Las mesas de Paper Factor, elaboradas a partir de contrachapado y un compuesto de fibras de celulosa recicladas y pigmentos naturales extraídos de la tierra, aportan calidez artesanal y una textura rica al espacio.

A lo largo de la tienda, el mobiliario marca el ritmo del recorrido. Las sillas escultóricas de contrachapado de Studio Goons se combinan con una mesa auxiliar cromada de inspiración setentera de Six The Residence. En la zona de moda masculina, la icónica silla Alky de Giancarlo Piretti se acompaña de una alfombra de bouclé tejida a mano de Kasthall, sobre un pavimento de terrazo de Grassi Pietre que se extiende por todo el espacio. En los probadores, los divanes y poufs de NORR11 aportan una suavidad orgánica, iluminados por la cálida luz albaricoque de los apliques Bon Bon diseñados por Helle Mardahl. En conjunto, estos elementos conforman un espacio definido por la integridad de los materiales y la artesanía más refinada.

Ya abierta, la tienda presenta las colecciones de mujer y hombre Otoño-Invierno 2025 de COS, con diseños atemporales que destacan por la calidad de sus tejidos, la precisión artesanal y detalles modernos e inesperados.