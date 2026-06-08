Mallorca crea el dulce oficial del Papa León XIV

lunes 08 de junio de 2026 , 08:00h

La histórica pastelería madrileña Mallorca, que celebra este año su 95 aniversario, ha sido la ganadora del concurso impulsado por la Comunidad de Madrid para rendir homenaje al Pontífice.

Con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid, la Comunidad de Madrid ha impulsado un concurso entre los miembros de la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS) para crear un dulce conmemorativo que represente al Pontífice durante su estancia en la capital.

La propuesta ganadora ha sido la presentada por Mallorca, la emblemática firma madrileña de pastelería y restauración que este año celebra su 95 aniversario. Su creación, bautizada como “Cor Unum”, será el dulce oficial que acompañará los actos relacionados con la visita papal.

El nombre elegido, Cor Unum —expresión latina que significa “un solo corazón”—, simboliza los valores de unión, fraternidad y encuentro asociados al mensaje del Santo Padre. La elaboración combina una delicada pasta de mantequilla rellena de crema de limón y fresón de Aranjuez, recubierta con un baño de chocolate blanco decorado con líneas amarillas y coronada por una lámina de chocolate que reproduce el escudo del Vaticano.

Para dar a conocer esta edición especial, Mallorca ha celebrado hoy un encuentro con medios de comunicación nacionales e internacionales en Mallorca Serrano, establecimiento insignia de la compañía familiar. El acto, organizado en representación del gremio de pasteleros madrileños, ha incluido la presentación oficial de Cor Unum y una degustación para los asistentes.

El dulce estará disponible desde hoy, 3 de junio, hasta el próximo 9 de junio, coincidiendo con los días de la visita del Papa León XIV a Madrid. Los clientes podrán adquirirlo en todos los establecimientos Mallorca y también a través de la tienda online de la compañía.

Además, en un gesto que refleja el espíritu de colaboración y apoyo mutuo que caracteriza al sector artesano madrileño, Mallorca ha compartido la receta con el resto de pastelerías asociadas a ASEMPAS para que aquellas que lo deseen puedan elaborar y comercializar este dulce conmemorativo durante estos días tan especiales.

Tradición e innovación desde 1931

Fundada en 1931, Mallorca es una de las firmas gastronómicas más emblemáticas de Madrid. A lo largo de casi un siglo de historia, la compañía ha sabido combinar la tradición pastelera artesanal con la innovación y la excelencia gastronómica, convirtiéndose en una referencia tanto para madrileños como para visitantes.

Con la creación de Cor Unum, Mallorca suma un nuevo capítulo a su trayectoria, participando en un acontecimiento histórico para la ciudad y contribuyendo, a través de la repostería artesana, a dar la bienvenida al Papa León XIV durante su estancia en la capital española.