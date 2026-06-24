KLM es reconocida con el premio APEX al mejor servicio de cabina europeo del sector aéreo

miércoles 24 de junio de 2026 , 09:30h

KLM ha sido galardonada en la categoría de «Mejor servicio de cabina» en Europa en los premios APEX Best™ Awards 2026. Lo que hace que este premio sea especial es que se basa en las opiniones de los pasajeros, que reflejan sus propias experiencias durante el vuelo.

«En KLM creemos que cada viaje puede ser significativo. La tripulación de cabina de KLM está preparada para ofrecer a los viajeros una cálida bienvenida y una atención personalizada, para que se sientan como en casa cuando viajan con KLM. El premio APEX al mejor servicio de cabina de Europa, un galardón basado íntegramente en las opiniones de los pasajeros, es un maravilloso reconocimiento para nuestra tripulación de cabina. Demuestra que nuestros clientes aprecian nuestro servicio», ha declarado Bas Gerressen, vicepresidente ejecutivo de Servicios a Bordo de KLM.

Los premios APEX Best™ se basan en más de un millón de opiniones de pasajeros. Los pasajeros valoran su experiencia de vuelo en cinco categorías: confort de los asientos, servicio a bordo, comida y bebida, entretenimiento y wifi.