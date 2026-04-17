Flying Blue impulsa en España una campaña para igualar categorías

viernes 17 de abril de 2026 , 10:30h

Flying Blue, el programa de fidelización de Air France y KLM, ha lanzado en España una campaña de igualación de categoría (“status match”) dirigida a viajeros que ya disponen de estatus en otros programas de viajero frecuente. La iniciativa les permite obtener un nivel equivalente en Flying Blue y acceder a sus ventajas dentro de la red de Air France y KLM.

La campaña está dirigida a clientes con categoría élite en programas de fidelización de aerolíneas seleccionadas. Sin necesidad de acreditar vuelos previos con Air France o KLM, los interesados pueden solicitar el acceso a Flying Blue Silver, Gold o Platinum y disfrutar de las ventajas asociadas durante un periodo de 12 meses.

Para acogerse a esta oferta, además de contar con estatus élite en una de las aerolíneas elegibles, los solicitantes deben de estar inscritos en Flying Blue y abonar una tasa de igualación de categoría.

La solicitud puede tramitarse a través de la página habilitada para este proceso: Igualación de categoría Flying Blue. Los usuarios que todavía no formen parte del programa Flying Blue, pueden registrarse previamente de forma gratuita a través de la página web de Flying Blue.

Entre las principales ventajas de cada nivel se incluyen: