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Flying Blue impulsa en España una campaña para igualar categorías
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Flying Blue impulsa en España una campaña para igualar categorías

viernes 17 de abril de 2026, 10:30h

Flying Blue, el programa de fidelización de Air France y KLM, ha lanzado en España una campaña de igualación de categoría (“status match”) dirigida a viajeros que ya disponen de estatus en otros programas de viajero frecuente. La iniciativa les permite obtener un nivel equivalente en Flying Blue y acceder a sus ventajas dentro de la red de Air France y KLM.

La campaña está dirigida a clientes con categoría élite en programas de fidelización de aerolíneas seleccionadas. Sin necesidad de acreditar vuelos previos con Air France o KLM, los interesados pueden solicitar el acceso a Flying Blue Silver, Gold o Platinum y disfrutar de las ventajas asociadas durante un periodo de 12 meses.

Para acogerse a esta oferta, además de contar con estatus élite en una de las aerolíneas elegibles, los solicitantes deben de estar inscritos en Flying Blue y abonar una tasa de igualación de categoría.

La solicitud puede tramitarse a través de la página habilitada para este proceso: Igualación de categoría Flying Blue. Los usuarios que todavía no formen parte del programa Flying Blue, pueden registrarse previamente de forma gratuita a través de la página web de Flying Blue.

Entre las principales ventajas de cada nivel se incluyen:

  • Flying Blue Silver: facturación gratuita de una maleta adicional en vuelos operados por Air France y KLM, así como selección de asiento.
  • Flying Blue Gold: acceso a salas VIP junto con un acompañante (aunque se viaje en clase turista), acceso prioritario en todo el aeropuerto con SkyPriority.
  • Flying Blue Platinum: facturación gratuita de dos maletas adicionales en vuelos operados por Air France y KLM, además de atención exclusiva a través de la línea Platinum Service Line.
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