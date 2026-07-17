Air France, KLM y Delta facilitan viajar a Nueva York para la final del Mundial

viernes 17 de julio de 2026 , 10:45h

Con motivo de la final del Mundial de fútbol, que se celebrará el domingo 19 de julio en Nueva York, Air France, KLM y Delta Air Lines recuerdan las distintas opciones de viaje disponibles desde España para quienes deseen desplazarse a la ciudad estadounidense y asistir en directo a uno de los grandes acontecimientos deportivos del verano.

Desde España, los clientes pueden volar a Nueva York con Delta Air Lines en vuelos directos desde Madrid y Barcelona (vuelo diario), comercializados también en código compartido con Air France y KLM. A ello se suman las opciones de conexión de Air France y KLM vía sus hubs de París-Charles de Gaulle y Ámsterdam-Schiphol, respectivamente.

Air France y KLM ofrecen vuelos desde 8 aeropuertos españoles que conectan con Nueva York vía París-Charles de Gaulle y/o Ámsterdam-Schiphol: Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, y Valencia.

De cara a este viernes y este sábado, Air France, KLM y Delta programan diariamente 11 vuelos desde París-Charles de Gaulle y 4 desde Ámsterdam hacia Nueva York, una operativa que configura casi un puente aéreo entre Europa y la ciudad estadounidense.

Además de las conexiones vía París y Ámsterdam, la red combinada de las tres aerolíneas permite también viajar a Nueva York a través de otros aeropuertos como Atlanta o Boston (también con vuelos diarios directos desde Madrid y Barcelona, operados por Delta Air Lines), lo que amplía las posibilidades de conexión y ofrece una mayor flexibilidad a la hora de organizar el desplazamiento.

Air France, KLM y Delta Air Lines mantienen una joint venture transatlántica, gracias a la cual coordinan su oferta de vuelos entre Europa y Norteamérica. Esta cooperación permite a los pasajeros acceder a una red más amplia y a una mayor variedad de itinerarios.

Todos los vuelos son combinables, lo que permite, por ejemplo, realizar la ida en vuelo directo con Delta y organizar el regreso vía París-CDG, Ámsterdam u otro hub de la red. Asimismo, los trayectos pueden combinarse entre las tres compañías, ofreciendo mayor libertad para adaptar el viaje a las preferencias de cada viajero.

Para los aficionados que estén pensando en viajar a Nueva York con motivo de la final, esta red de conexiones ofrece distintas alternativas para llegar a tiempo al gran partido y no perderse ni un minuto del encuentro.