KLM como Aerolínea Oficial Asociada del WorldPride Ámsterdam 2026

jueves 09 de julio de 2026 , 09:45h

Como Aerolínea Oficial Asociada del WorldPride Ámsterdam 2026, KLM dará vida a esta colaboración de diversas formas tanto en los días previos al evento como durante el mismo. Junto con Delta Air Lines, KLM tendrá una presencia destacada durante todo el WorldPride, que se celebrará en Ámsterdam este verano, del 25 de julio al 8 de agosto. Las dos aerolíneas participarán conjuntamente con una embarcación en el Desfile de los Canales, contarán con un estand en el WorldPride Village de Museumplein y desfilarán en la Marcha del WorldPride. Además, KLM apoyará a su manera varias iniciativas relacionadas con el WorldPride en Ámsterdam.

La importancia de esta asociación

Al participar en el WorldPride Ámsterdam 2026, KLM subraya la importancia de crear un entorno en el que todo el mundo se sienta bienvenido, respetado y seguro, tanto a bordo como en el lugar de trabajo. Como aerolínea internacional, llevamos más de un siglo conectando a personas y culturas. Desde esa perspectiva, KLM considera que es su responsabilidad reforzar esas conexiones tanto dentro de la organización como fuera de ella. A través de esta asociación, KLM demuestra que la visibilidad durante el evento va de la mano de un compromiso más amplio y duradero con la inclusión.

“En KLM, cada día reunimos a personas de todo el mundo. No solo en nuestros aviones, sino sobre todo en el lugar de trabajo, donde compañeros de los más diversos orígenes trabajan codo con codo. Esa diversidad nos hace más fuertes. Por eso es importante para nosotros que todo el mundo se sienta respetado y escuchado, tanto si viaja con nosotros como si trabaja con nosotros. El WorldPride de Ámsterdam es un momento especial para expresar de forma visible aquello con lo que estamos comprometidos durante todo el año”, ha declarado Miriam Kartman, directora de Personas de KLM.

La contribución de KLM a los valores del WorldPride

Durante el WorldPride Ámsterdam 2026, KLM y Delta Air Lines participarán conjuntamente en varias actividades del programa. Ambas aerolíneas participarán con una embarcación conjunta en el Desfile de los Canales, desfilarán juntas en la Marcha del Orgullo y tendrán su estand en Museumplein, en el WorldPride Village.

Además, KLM apoyará varias iniciativas que, aunque puedan resultar menos visibles para el público en general, están estrechamente alineadas con los valores del WorldPride. Por ejemplo, KLM acogerá a seis representantes internacionales de la comunidad LGTBIQ+ en la Pride House, un espacio específico situado en Ámsterdam, en el Hotel Sofitel Legend The Grand, a través de un programa de invitaciones especiales. Proceden de países en los que no es algo habitual que las personas puedan ser ellas mismas abiertamente o celebrar el Orgullo. KLM quiere ofrecerles un entorno seguro y acogedor en Ámsterdam para que puedan participar plenamente en todo lo que el WorldPride tiene que ofrecer.

El orgullo más allá de Ámsterdam

KLM también rinde homenaje al Orgullo fuera de Ámsterdam. Este año, KLM operará dos vuelos especiales con motivo del Orgullo. El 28 de junio, una tripulación LGTBIQ+ y sus simpatizantes volaron a Toronto, donde se celebró el Orgullo, y el vuelo fue recibido de forma festiva por el coreógrafo y bailarín Blake McGrath. El 24 de julio, KLM Cityhopper volará a Berlín en vísperas de la celebración del Orgullo de Berlín.

El compromiso de KLM con la comunidad LGTBIQ+ va más allá del WorldPride. Este año se cumple el

15.º aniversario de «Over the Rainbow», la red interna para empleados LGTBIQ+ y sus simpatizantes. La red desempeña un papel activo en la promoción de la concienciación, la conexión y un entorno laboral inclusivo dentro de KLM.