Flying Blue consolida su liderazgo con cuatro premios en los Freddie Awards 2026

miércoles 15 de julio de 2026 , 10:00h

Flying Blue, el programa de fidelización del Grupo Air France-KLM, ha sido uno de los grandes protagonistas de los Freddie Awards 2026, considerados los premios de referencia de la industria de los programas de fidelización en el sector de los viajes. El programa obtuvo cuatro de las principales distinciones en la región de Europa y África, entre ellas el prestigioso reconocimiento a Programa del Año.

Este nuevo éxito llega apenas unos meses después de que Flying Blue fuera elegido, por segundo año consecutivo, como el Mejor Programa de Fidelización del Mundo por Point.me, consolidando así su posición entre los programas de recompensas más valorados a nivel internacional.

En la edición de este año de los Freddie Awards, Flying Blue fue reconocido con los máximos galardones en las categorías de Programa del Año, Mejor Programa Elite, Mejor Posibilidad de Canje de Millas y Mejor Servicio de Atención al Cliente. Además, recibió la medalla de plata en la categoría Mejor Promoción por la campaña «Convertimos las millas en recuerdos desde hace 20 años».

Uno de los aspectos más destacados de estos premios es que los ganadores son elegidos directamente por los viajeros. En 2026, más de 4,2 millones de viajeros frecuentes participaron en la votación, una cifra récord que refuerza el prestigio y la relevancia internacional de estos galardones.

Estos reconocimientos consolidan a Flying Blue como uno de los programas de fidelización más sólidos y competitivos de Europa y reflejan la apuesta del Grupo Air France-KLM por la innovación y la mejora continua de la experiencia de sus clientes.

En esta línea, el programa continúa ampliando su ecosistema de ventajas para ofrecer nuevas formas de acumular y utilizar millas en la vida cotidiana. Entre las iniciativas más recientes destaca la colaboración con Apple, que permite a los socios obtener millas con la compra de determinados dispositivos y canjearlas posteriormente por nuevas compras o experiencias. A ello se suma una red de más de 100 socios comerciales, entre los que figuran marcas como Uber, Booking y la SNCF, que amplían las posibilidades de obtener y utilizar las millas más allá de los viajes.